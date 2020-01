Ley de urgencia, país de primera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se augura brillante el futuro gobierno.



Esta ley lo demuestra. Lo que contiene son normas y políticas para que Uruguay pase a ser, ahora si, un país de primera, donde se dejen de imponerle a la población normas autoritarias, inconstitucionales y retrógradas.



Por favor, que no se ceda ni un ápice ante las presiones que van a hacer las Goyeneche, los tupas y los sindicatos de corte marxista Para que haya cambios sobre todo en seguridad, no se puede seguir haciendo lo mismo que hasta ahora. Delincuente preso, delincuente que no delinque.



Establece política con normas de protección total a la policía y a la población. La ley es brillante. No cambiar ni un solo artículo. Los uruguayos trabajadores y honestos agradecidos.