¿Qué le pasó a Vázquez?

Yo recuerdo al Presidente que tenía un 70% de aprobación, ¿qué le ocurrió...?



Fueron los años; fue el estrés; el colono; los descerebrados.



Nadie en su sano juicio puede no aceptar una renuncia y a las semanas y gravemente enfermo sacar a un Ministro poco menos que a los empujones.



Al tiempo que les doy mi más sentido pésame, quiero destacar a la familia del Sr. Menéndez al no aceptar honras fúnebres, ni permitir a nadie del Ejecutivo hablar en el entierro.



Toma sigue muy tranquilo en su puesto de trabajo; Usted pasando Semana de Turismo en Anchorena; sus Ministros, salvo Rossi, Nin y por supuesto el actual Ministro de Defensa no fueron al velatorio de una persona que hasta hace pocos días era compañero de trabajo, ¿qué les está pasando?



Ruego que este gobierno llegue sin problemas al fin de su mandato; el clima no es el mejor, incluso dentro del Frente se escuchan voces de protesta.



Usted Vázquez siga así, la historia o la Justicia un día dirán toda la verdad.

Mientas tanto, puede seguir buscando apoyo en la calle Duvimioso Terra, quizá cuando ya no sea Presidente, algunos ya no lo traten tan bien e incluso algunos le den la espalda.