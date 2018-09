Ladrones honestos

@| Este jueves 27 se realizó un paro general parcial y se instaló un estrado frente a la Cámara de Comercio donde sindicalistas, dirigieron la palabra a un grupo importante de trabajadores de varias ramas de la actividad económica. El orador principal, Favio Riverón, expresó conceptos varios sobre las reivindicaciones de la clase trabajadora de la cual no haré comentarios. Sí, me llamó la atención, la mención a países como Cuba, Venezuela y personas como Lula.



La ceguera que lamentablemente tiene gente influyente como los dirigentes sindicales es de una magnitud incomprensible, y no me refiero concretamente a la clásica retórica para mejorar las condiciones de trabajo y tantos pedidos que se hacen, sino en convalidar y seguir idolatrando a ladrones y sistemas económicos probadamente colapsados.



La Justicia brasilera encarceló a Lula por ladrón, y todos los del estrado, incluyendo a Fernando Pereira, aplaudían a rabiar por semejante injusticia. Otros tantos aplausos sucedían después de menciones a países como Venezuela y Cuba, hoy paradigma de los más nefastos regímenes dirigido por gorilas fascistas represores que hambrean al pueblo.



¡Qué vacío mental es encasillar a quienes dicen ser socialistas, como personas de bien y quienes dicen ser personas liberales, considerarlas gente que hace el mal! Según la dirigencia Sindical, parecería que ser socialista, es tener chapa de honesto.



Hay que soltar a los ladrones socialistas pues por definición, ¡son honestos!

Si quienes plantean estos temas sobre países y personas manejan esta escala de valores, el contenido de la proclama sindical- trabajadora, pierde totalmente su credibilidad.