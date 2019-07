18 de Julio, yo no celebro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al conmemorarse el 189º aniversario de la Jura de la Constitución, yo no celebro, ni festejo.



No festejo; guardo doloroso silencio y rezo por mi patria que agoniza. Que bailen, canten y rían los corruptos que creen habernos vencido, no está dicha la última palabra, la victoria sólo comienza cuando no quedan banderas en pie o haya un brazo capaz de sostenerlas.



¿Qué voy a festejar?, mientras se está violando el sagrado juramento de aquellos patriotas reunidos el 18 de Julio de 1830 cuando juramentaron: "Cumplir y hacer cumplir la Constitución del Estado Oriental del Uruguay", y hoy diariamente la violan y la desprecian.



¿Voy a festejar por una mayoría parlamentaria que impidió la formación de comisiones investigadoras "blindando" la corrupción y es cómplice de corruptos que hoy están desfilando por los juzgados?



¿Voy a festejar cuando los sediciosos del gobierno aún no han devuelto la Bandera de los Treinta y Tres Orientales que fue declarada por ley ese día como Pabellón Provincial Oficial?



¿Voy a festejar que dos uruguayos se suicidan por día, ante el doloroso presente y futuro que deben soportar? ¿Voy a celebrar que 709 uruguayos se suicidaron en un año, superando los 690 suicidios de la crisis del 2002? Después hablan de "herencia maldita".



¿Voy a festejar que un grupo de trabajadores de la enseñanza, que se hacen llamar docentes, agravian a las instituciones y dejan huérfanos intelectualmente a los niños y jóvenes de este país? ¿Voy a festejar la sediciosa explicación de los "docentes-sindicalistas" explicando a la prensa que los insultos, el paro y toda su irresponsabilidad es el mejor "combo" para enseñar a los niños cómo se defienden los Derechos Humanos ?



¿Voy a festejar que los sindicalistas organicen un paro general para medir fuerzas con un gobierno desquebrajado? ¿Voy a festejar que se quiera adaptar la Justicia para proteger a los delincuentes y dejar a los orientales de a pie en manos de los delincuentes?



¿Voy a festejar que llegué hoy a casa sin toparme con rapiñeros y criminales? ¿Voy a festejar el abandono que se ha hecho de nuestros ancianos y de nuestra juventud? ¿Voy a celebrar al ver a nuestra juventud destruida por la droga y el gobierno incentivándolo? ¿Voy a festejar sufriendo la tortura con que el gobierno nos acosa a los orientales de a pie, con la inseguridad, con una educación desmadrada y con un sistema de salud perverso?



¿Voy a festejar el cierre de empresas que han dejado en la calle a más de 150.000 trabajadores por obra y gracia de los sindicatos y de un gobierno desnorteado? ¿Voy a festejar a un gobierno que muchos de sus integrantes tienen "prontuarios" en lugar de "currículum"?



¿Ud. tiene ánimo para festejar?



No le digo colorín colorado este cuento ha terminado, porque es muy largo, llega hasta donde su imaginación alcance.



Como aún no ha comenzado el próximo circo, no es cuestión de hacer una crisis de abstinencia de malos presagios.



No es broma ni fantasía, escribo en serio. Sé que es difícil imaginarlo todo junto, pero un paso tras otro se llega, se van acomodando las piezas, tapando agujeros; por el mismo camino cosas más impensables hemos hecho realidad, ¿o no?



Pueden tomarse su tiempo para preparar el próximo sainete, tengo cientos de cuentos y una imaginación muy calenturienta.