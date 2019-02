La impunidad criminal uruguaya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Vivo en el exterior. Soy uruguayo y mi madre esta jubilada en Uruguay. El pasado 19 de enero mi madre de 81 años fue asaltada en pleno día y en plena rambla en Malvín. La lastimaron, le robaron la cartera con sus documentos y celular. También lograron de alguna forma sacar cerca de 10,000 pesos del cajero BROU. El banco no se hace responsable.



Como todo hijo, quedo indignado que se asalte a una señora de 81 años en plena rambla llena de personas durante el día. Los delincuentes en Uruguay se deben de sentir muy impunes cuando hacen estos asaltos en pleno día, en la Rambla colmada de gente.



Mi madre, siendo una persona siempre fuerte y determinada va a la policía inmediatamente después del asalto, a la seccional 11 y hace una denuncia formal. Le toman los datos pero no hacen mucho más. Yo descubro que el delincuente no borró el celular en su totalidad y puedo rastrear el teléfono en tiempo real remotamente. Es más, al día de hoy se dónde se encuentra el teléfono robado. Puedo borrarlo remotamente pero no lo hago con la esperanza que la policía haga algo.



Contacto directamente a la policía. Los llamo del exterior y les explico que quiero ampliar la denuncia y la información que les puedo brindar. Les doy el EMEI (numero único identificativo del teléfono) y les doy la posición actual del teléfono. Ahí empieza la pasada de pelota. De un sitio a otro me indican de enviarles información. Sigo varias veces al día dándole la posición del teléfono.



Hasta el día de hoy, enero 29, (10 días!) después de darles las posiciones del teléfono, el cual se encuentra siempre entre dos o tres direcciones no sucede nada. Les doy la posición del teléfono varias veces durante el día, todos los días y les comunico que estoy dispuesto a llamarlos y darles la posición en tiempo real si quieren resolver el caso. La policía no mueve un dedo para ubicar y recuperar el teléfono. El teléfono no me interesa. Lo que me interesa es justicia. Lo que me interesa es dar un ejemplo a la persona que pretende ser impune al asaltar a personas mayores. Lo que me interesa es que estos crímenes no sean aceptados como “normal” en Uruguay. Lo que me interesa es que no exista la impunidad y rienda suelta con la cual los delincuentes operan en Uruguay. Pero esta experiencia y tantas otras que he escuchado desde entonces, me da a entender que Uruguay tiene un problema grave y que sus autoridades y los políticos que los gobiernan no tienen mucho interés en resolver.



Yo tengo que tomar ciertas decisiones. ¿Trato de sacar a mi madre de un país en el cual el crimen va en aumento desde años y los últimos gobiernos siguen ignorando el problema? ¿Saco a mi madre de 81 años de su entorno conocido y de donde están sus amigos, amigas y familiares?



No debería de encontrarme en esta situación. Es una situación creada por un gobierno que ignora desde hace mucho tiempo un problema grave y que parece estar decidido a continuar ignorando. Estoy seguro que el pueblo Uruguayo no merece, ni quiere un gobierno que permite y niega el problema.