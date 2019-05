IMMontevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Atento a una normativa de esa comuna, para que nos retiren los residuos de poda nos debemos comunicar al 1950 3000 interno 3.



El 24 de abril, solicité el retiro de los mismos cumpliendo con lo que me manifestaron (sacarlos en bolsas o en atados posteriormente a la 22.00 horas, que si no cumplía con esa disposición estaba expuesto a una multa), me informaron que el N° de reclamo era 52246319.



Pasaron los días y la poda no fue retirada. Reclamé nuevamente el día 25; me dijeron que la retirarían.Llega el día 29 y sigo reclamando... Me dicen que la van a retirar. El 6 de mayo, sigo reclamando y el funcionario me informa que según la hora está cerrada la sección retiro de poda, que reiteraría la solicitud en la mañana próxima.



Hoy, 14 de mayo de 2019, a las 10.15, por supuesto la poda continúa sin ser retirada.



Mi deseo es que los responsables de los retiros de podas, ya sean jefes o mandos medios, muy bien remunerados para lo que hacen, nos dejen de mentir.



Solo me queda llamar al Mides, para que una persona de las miles que no trabajan y y reciben dinero y tarjetas para gastos, y siempre y cuando esté de acuerdo la Sra. Ministra, lo puedan mandar a retirar la poda. Si no, no sé a quién llamar, si al Ministerio del Interior o al de Transporte y Obras Públicas o al de Salud Pública, etc.



Como de costumbre, nadie va a resolver nada. Siempre, como es norma de este gobierno, la culpa la tiene otro.



Espero que en octubre este partido, que maneja la Intendencia que continúa destruyendo nuestro querido "Uruguay" no se vaya, si no que los echen, como se lo merecen, con el voto popular.