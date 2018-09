La Franja económica de la nueva Ruta de la Seda

@|En la Franja y la Ruta de la Seda, el presidente Xi Jinping fue enfático al señalar que este proyecto no solo engloba a los Estados de Asia, Europa y América, sino a los del mundo entero. “Todos los países, ya sean de Asia, Europa, África o las Américas, pueden ser socios internacionales de cooperación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta”, dijo. En este sentido, cabe destacar que los países de América, en especial los del Cono Sur, han expresado su interés por ser parte de este proceso integrador. De este modo, debe resaltarse que América Latina también está incluida dentro del “sueño chino” que busca edificar un “mundo interconectado”.



En primer lugar, la Franja y la Ruta mejorarán la interconectividad, logrando ampliar la red vial y marítima entre Asia, Europa y América. En este sentido, los proyectos de infraestructura (construcción de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, gasoductos y oleoductos) se multiplicarán y las relaciones comerciales se intensificarán.



En segundo lugar, desde un punto de vista económico y financiero, el establecimiento del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) y del Fondo de la Ruta de la Seda, que vienen financiando proyectos de infraestructura y conectividad en diferentes países, constituyen desafíos de mayor competitividad, eficiencia y eficacia de gestión de recursos para las organizaciones financieras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, dominados por Estados Unidos o Japón.



En tercer lugar, desde el punto de vista geopolítico, la Iniciativa de la Franja y la Ruta ha generado algunos temores de algunos analistas occidentales que señalan que dicha Ruta son un desafío a la hegemonía estadounidense y esconden el interés del Gobierno chino por alcanzar la hegemonía mundial.



Sin embargo, el Gobierno chino ha señalado en repetidas ocasiones que la Franja y la Ruta son una propuesta pacífica de integración de los pueblos, diseñada de acuerdo con los Principios de Coexistencia Pacífica de las Naciones Unidas y no persigue la creación de un poder hegemónico dominante en Eurasia. La Franja y la Ruta son una propuesta de interconectividad que busca la integración y el desarrollo de los pueblos de Asia Oriental, Asia Central y América Latina. La iniciativa china busca convertirse en un camino de apertura para sostener y cultivar una economía mundial abierta. China no aspira a dominar Eurasia y América Latina.



China busca forjar una plataforma abierta de colaboración con la finalidad de “construir una amplia comunidad de intereses comunes”.