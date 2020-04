¡Por favor, no vengan a Punta del Este!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nunca pensé que iba a estar escribiendo esto.



En la vida profesional, como periodista, para poder seguir creciendo hay que encontrar la veta, el lugar en el que uno puede llegar a ser el mejor.



Yo elegí Punta del Este, porque tenía muchas ventajas respecto a mis colegas. Me crié aquí y no sólo conocía cada casa, cada rincón, cada calle sino también a los inmobiliarios, a los dueños de hoteles, a los mozos, a los taximetristas que me llamaban y me pasaban datos: "fulano alquiló tal casa en tanto", "mengano acaba de llegar al casino", "se aloja en mi hotel fulanita de tal". Valiosos datos para una cobertura que nos devoraba la vida en dos meses de temporada.



Punta del Este, en ese entonces, competía con Mar del Plata -si hará tiempo de esto- y por eso, cada vez que se lograba que un medio argentino cubriera la temporada, era una batalla ganada. También luché para democratizar la información, luché para lograr que los precios fueran estables todo el año y por un Punta del Esta accesible a los discapacitados, entre otras cosas.



En esa lucha pasé la mayor parte de mi vida. Por eso hoy me duele decirles a los que viven en Montevideo o Canelones, aún los nacidos en Maldonado, que por favor no vengan. No vengan en Semana de Turismo, no se tomen “unos días”.

Todavía Maldonado no tiene casos locales. Montevideo y Canelones, en cambio, concentran el 90% de los casos detectados hasta el momento. Tener un apartamento o una casa les da derecho legal a usar su propiedad, pero cada vez que salgan al supermercado a hacer una compra, a caminar o a la farmacia, puede ser que estén contagiando a sus vecinos, los que le arreglan la casa, le abren la puerta, le cargan nafta o le atienden detrás de un mostrador.

Lo salgo a decir por mí, porque temo al contagio, pero también por todos ellos. Recuerden sus rostros y se darán cuenta que no tienen derecho moral a contagiarlos. Usted no sabe si es portador del virus, no sabe si alguno de su familia es portador, no sabe, ni tiene cómo saberlo, si el virus no viaja en el capot de su auto.

Yo no puedo ir a limpiar el cerco de su casa donde estornudó alguien contagiado, justo un rato antes de que su hijo abriera el portón y se subiera al coche para venir al Este. No, no puedo ir a ayudarlo, pero usted sí puede, con un pequeño sacrificio, no traer ese contagio a la zona.

Por eso, ¡por favor, quédese! Tal vez no le importe ahora, pero cuando 14 días después lea que aumentaron los casos en el Este, tendrá que pensar si no colaboró para que eso sucediera, sólo por encapricharse en “tomarse unos días”.

Piénselo ahora y así no tendrá que lamentarlo después.

¿Cuántas vidas pueden costarnos sus vacaciones?