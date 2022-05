Eutanasia y porro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En mi humilde opinión, ni la eutanasia ni la legalización de la marihuana son algo para Uruguay.



Se prestan para cosas muy delicadas, en cabezas que no dan para tanto.

Lo digo con tristeza, pero la ignorancia creció estos últimos años.

En mi familia hay muchos médicos, mi padre es neurólogo y yo he vivido en el exterior muchos años.



Además, la legalización de la marihuana no paró el narcotráfico. ¡Lamentable!