De espaldas al pueblo

@|Con qué fidelidad los parlamentarios frenteamplistas defienden la gestión de sus correligionarios políticos en cargos ministeriales, sin tomar en consideración el perjuicio superlativo que sufre la población.

Se sustraen del compromiso asumido como representantes del pueblo, para transformarlo en defensa, sin ningún reparo, a su gobierno y su partido y especialmente a la gestión aún fuere harto deficitaria.



La Sra. senadora Payssé realizó opiniones sobre el miembro interpelante Dr. Pedro Bordaberry y su padre.



Al defender a Bonomi y su gestión, en respuesta a dichos de Bordaberry sobre su reacción, en diálogo fuera de contexto, expresó que ella era una persona muy feliz con sus hijos y nietos, corroborando el ideal de familia unida.



Yo le expreso que esa satisfacción lógica que la Sra. senadora expresa y disfruta, ya no es común en el Uruguay gobernado por el Frente Amplio, ya que la violencia de la sociedad y la falta de responsabilidad de quienes presiden y proyectan desde el Ejecutivo Nacional y el Ministerio del Interior, han transformado a nuestro pueblo en objetivos permanentes de parte de la delincuencia lamentablemente creciente, con destrucción familiar por la violencia con muerte acaecida en el día a día, dejando a niños desprovistos de la sana e ideal protección familiar, similar a la felicidad a que refiere la Sra. Payssé. El Frente Amplio está en la etapa del sálvese quien pueda, y la población en la de ojalá que no nos toque, porque la actividad delictual ha descarrilado de ciertos tópicos de respeto de vida humana y se siente garantizado al saber que la policía debe de ceñirse a ciertos parámetros de actuación de los derechos humanos de los delincuentes, sin tomar en consideración los de quienes deben defender a la ciudadanía y con riesgo de su propia vida.



Los parlamentarios que ofenden a integrantes del parlamento de otros partidos refiriéndose a familiares comprometidos con la dictadura, deben poseer el tino y comprender que los hijos de... no son culpables de acontecimientos del pasado.



Pero los compañeros de la coalición, como el Sr. Bonomi, Mujica, Topolansky, el fallecido Fernández Huidobro y varios etc., sí fueron responsables de la destrucción del país y provocando a posteriori que el parlamento de la época hubiera cerrado sus puertas, como el gobierno constitucional y el futuro de la nación.