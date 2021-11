La embestida sigue...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes







@|Sin lugar a dudas, las miserias humanas aparecen en el alma de estos personajes.



En la reunión de la CELAC, en México, el dictador cubano, con los datos que le pasaron desde Montevideo, quedó más descolocado que “perro en cancha de bochas” y nuestro Presidente lo puso en su lugar.



Hace pocos días, en el congreso del F.A., perdón del Pit Cnt, trajeron de Argentina a un sindicalista fascista y fue tan grande el derrape de este individuo que, algunos dirigentes, aún a regañadiente, pidieron disculpas.

Pero que me disculpen, si en la asamblea aplaudieron con ganas, no me vengan ahora que están arrepentidos, porque yo no les creo.



Pero el premio de la maldad se lo lleva la murga, con total desprecio por la gente en general y especialmente por la figura de un gran ciudadano como fue el Dr. Jorge Larrañaga, y además brillante Ministro. Aquí tampoco sirve que pidan disculpas obligadas y tardías.



Esta embestida está preparada para trancar al gobierno en todo lo que puedan, como los paros del puerto, de Conaprole, de los frigoríficos, de Fenapes y sigue el corso.



Y para cerrar esta carta, el colmo, el Senador Andrade, sí, el mismo del problema de la vivienda en la playa, invitó al Presidente a debatir.



Esto sí es para reír...