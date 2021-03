Educación Primaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hay muchas escuelas públicas cuyos niños no reciben la bandeja de alimentos. Tal es el caso de la Escuela República Argentina de Montevideo.

Tal vez, porque el Centro se entiende que no es una zona carenciada, o no lo fue, ya que la situación ha cambiado sustancialmente. Tenemos conocimiento que muchos alumnos vienen a clase sin almorzar. Demás está decir las consecuencias.



Solicitamos al Consejo se sirva tomar conocimiento de este estado de cosas.