@|Con respecto a la marcha por el Día de la Mujer y a los incidentes que hubieron contra dos instituciones: la Iglesia del Cordón y el Banco República, voy a declarar que estoy en total desacuerdo y condeno públicamente al grupo de mujeres que van deliberadamente organizadas y armadas con bombas de pintura con el fin de atacar y agraviar cobardemente a cara cubierta.



Esta marcha era pacífica y fuimos para exigir respeto hacia nuestros derechos y no podemos bajo ningún concepto exigirlos, y por otro lado atentar contra los demás. No se puede exigir lo que no se hace.



Vi en videos en las redes sociales que este incidente tuvo el aplauso de otras tantas mujeres y la verdad es lamentable, ellas actúan como si todavía se viviera en la Edad Media y no se dan cuenta que los tiempos han cambiado y que las mujeres hemos logrado reivindicar muchos de nuestros derechos aunque quede mucho por hacer. Actuando de esa forma lo único que hacen es dejarnos mal paradas.



Las condeno porque no me representan; las condeno porque empañan con su accionar nuestra marcha y las condeno por sembrar el odio.