Controles que no son eficientes

@|El 22/11/20 leí en EL País (Sección Agro) un artículo de transportistas afines al MTOP, diciendo que el intento de instauración del SICTRAC colocó nuestra estabilidad en riesgo.



La verdad es que leyendo las explicaciones y conociendo el tema del transporte (40 años de transportista siempre de patrón), uno queda anonadado.



Primero, porque el SICTRAC es puesto por 17 empresas homologadas por el MTOP. Consiste en colocar un dispositivo en los camiones, muy parecido a la caja negra del avión. Se envía la información por mecanismos electrónicos a un servidor de ANTEL y al MTOP que, en todos los casos, es el propietario y administrador de esa información.



Llama la atención que no se quiera una herramienta que va a dar, en tiempo real, la situación del transportista en los compromisos fiscales (DGI, BPS, MTTS, Aduana, etc.); como también todos los datos del cargador DCTO 183/2016 Registro de Cargadores. El SICTRAC es un complemento de la Guía de carga DCTO 184/2016, donde se especificará el valor del flete, rutas a transitar, datos del conductor y vehículo, hora de carga y descarga.



No sé en qué puede molestar. Va a solucionar un 90% la competencia desleal existente y va a ser un contrato con el cargador que va servir como documentos frente a litigios (cobros de fletes, pagos de impuestos, conflictos laborales, etc.).



El Sr. Presidente de la República recibió a un grupo de estos transportistas con un periodista, y entiendo que es lo que corresponde, ya que tiene que escuchar todas las voces. Pero esta gente quiere los controles que ya existen, que no son eficientes (peajes).



Voy a poner ejemplos: se atraviesa el Uruguay, desde Río Branco a Salto, y no hay peajes; hay tramos que se recorren que no se encuentran, porque hay “escapes”.



La ITPC pidió una reunión solicitando una entrevista con Presidencia y fue derivada hacia el Subsecretario del MTOP, el Sr. Juan J. Olaizola. Me parece que no es de recibo siendo que ésta es una institución de 20 años, que la integran 23 gremiales del transporte que son las dueñas de ITPC. Considero que sería bueno escuchar todas las opiniones.



Voy hacer una aclaración: no pertenezco a ninguna gremial y podré tener diferencias con los directivos, pero soy el primer defensor de la Institución. Creo que no están siendo justos. Los “chicos” siempre son los más perjudicados.



Nadie quiere controles.