El contenedor

@|Hace muchos años tenemos un contenedor de basura frente al edificio (Setembrino Pereda entre Bonaparte y José Batlle y Ordóñez).



Hace 5 años, al consultar con mi Hematóloga, me dijo que no era conveniente tener un foco de contaminación frente a mi vivienda. Desde esa fecha (julio de 2015) comencé los trámites para el traslado (los hice yo).



Fueron muchas las idas a la IMM, llamadas a números que me daban y no fueron atendidos, etc. Después de muchos meses lo retiraron; a los pocos meses lo trajeron nuevamente. Volví con los trámites otra vez, con los inconvenientes contados más arriba. Lo vuelven a llevar y a los pocos meses lo traen. ¿Qué pasa?



La última vez fue en mayo 2019. El 3 de junio del 2019 empecé otra vez los trámites. En el 3er. Piso de la IMM ya no es Limpieza, ahora es Cultura y Festejos. Me dieron dos direcciones; fui varias veces a Luis A. de Herrera 4553 y lo último que me informaron fue que lo retiraban entre agosto 2019 y febrero 2020. Sigue ahí, pero más adelante, toma parte de la entrada de vehículos. Los inconvenientes son muchos: es usado como baño adentro y alrededor, de día y de noche; fue incendiado varias veces (en 2 oportunidades lo apagamos nosotros); lo usan de depósito de todo tipo de cosas, desde muebles, electrodomésticos, etc.; hay siempre basura alrededor y sobre la vereda. Antes limpiábamos y lavábamos con manguera, hasta que fuimos amenazados por un adolescente. Diariamente observamos como vándalos, hurgadores y más, sacan los residuos, eligen lo que les sirve y el resto queda afuera.



Espero que sea retirado en forma definitiva. ¿Tendré que esperar 5 años más?