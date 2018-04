Casualidad o causalidad

@|La alternativa expresada como casualidad es una liberación de responsabilidad que acredita falta de compromiso, de creatividad y un desconocimiento o desinterés sobre factores que inciden para modificar o crear nuevos acontecimientos modificantes del status vida.



La apreciación común cuando acontece algo no esperado es fue por casualidad, siempre y cuando no establezcamos que el ser humano está expuesto permanentemente a acontecimientos que pueden escapar a sus planes demandantes de cuidados especiales. Y por más proyectos bien pensados, se corre riesgo de que elementos exógenos modifiquen la realidad de lo que ha de acontecer y es una sola.



Podemos ejercitar sobre todas las temáticas que están vigentes en el planeta tierra. Pero hoy, por su actualidad en el resultado que se produce en la familia y la sociedad en su conjunto, hablemos de la principal injerencia que produce cambios, la política.



Los Sres. que son planificadores y administradores desde los gobiernos, deberían suministrar planes que condujeran a la ciudadanía a proyectos de bienestar social.



Fenecieron el franquismo, el fascismo, el comunismo de la URSS, el comunismo de Mao. Si será imprescindible comprender que muertas las ideologías que consideraban a la persona como un ser impensante, se hace necesario valorar al ser humano como transformador por su inteligencia de los factores que integrados produzcan una calidad de vida que superlativice a la persona y a la sociedad en su conjunto.



En Uruguay nos encontramos a inicio de camino, ya que hubo gobiernos que eligieron caminos desandantes de objetivos ya logrados por gobiernos anteriores. Es imprescindible que la nueva generación de políticos obtenga master en planificación y consecución de desarrollos que garanticen el crecimiento, la igualdad de oportunidades y los apoyos que demande la nueva sociedad, contemplando la existente y sin menospreciar su calidad de vida. Si la sociedad actual en su mayoría expresa disconformidad, es porque no se han logrado establecer cánones de oportunidad que permitan concretar la aspiración de logro de felicidad.