Casa deshabitada, ¿dueño privilegiado?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|En Malvín, en la calle Gallinal, entre Orinoco y Aconcagua, hay una casa deshabitada desde hace más de un año, que por supuesto, fue tapiada con bloques para evitar vandalismo, pero en el frente, personas sin techo, se han adueñado del mismo.



¿Es justo que los que elegimos comprar en esa zona, pagamos impuestos puntualmente y demás, tengamos que soportar este escenario decadente, mientras el dueño disfruta tranquilamente en su casa sin preocuparse más del asunto?



Es muy fácil tapiar la vivienda para que no la ocupen, pero no lo es para quienes vivimos en esa cuadra tener que soportar olores, gente haciendo sus necesidades, peleas, etc.



Hemos hecho denuncias en la Policía, y a pesar de que han concurrido, no los han sacado. ¿Es que ninguna autoridad puede tomar cartas en el asunto y obligar al dueño de la propiedad a mantener este espacio limpio y sin gente?



Espero que esta denuncia alcance a la autoridad competente y se tomen medidas, en Malvín y en cualquier barrio que suceda lo mismo.