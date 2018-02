Carrera de autos eléctricos

@|He leído con preocupación la noticia publicada por El País del lunes 26/2, en la que se dice que a continuación de la carrera de Fórmula Eléctrica en Punta del Este a realizarse el 17 de marzo, “podría pensarse en generar una semana del automovilismo para atraer a más turistas amantes del deporte motor”.



Esto ya ocurrió años atrás, en la primera edición de la carrera de eléctricos, en que también hubo una carrera de autos de otra fórmula, unos días antes.



Me pregunto: ¿por qué para atraer más turistas a Punta del Este se debe castigar a los residentes que viven sobre la Playa Brava, o a los turistas que aún hoy, en febrero y todavía en temporada, están aquí? ¿Por qué si Punta del Este es un lugar turístico de descanso y principalmente de playa, desde hace ya casi una semana estamos frente a la obra de construcción del circuito, con la Rambla Brava cortada en algunos lugares?; y lo que es más importante, sin acceso a la playa frente a nuestras casas, teniendo que caminar varias cuadras en una u otra dirección para lograrlo. Por no hablar del ruido de los camiones yendo y viniendo, inclusive durante el sábado y domingo. Y esto continuará hasta el día de la carrera, y muchos días más después de ésta, para proceder al desarme de este circuito.



Y aquellos que sugieren una carrera de otra fórmula, ¿tienen idea de lo que significa vivir al costado de un circuito de carreras? Porque la fórmula eléctrica es (relativamente) silenciosa, pero las demás no lo son. En la oportunidad que esto se hizo, tuve que mudarme por un fin de semana a otro lado, porque el ruido era absolutamente insoportable.



Yo no creo que en otras ciudades donde se realizan estas carreras se corte el tránsito y el acceso a los entretenimientos (playa) un mes antes y un mes después de la prueba, lo que transformaría el tránsito en un caos. O el circuito se construye en mucho menos tiempo o se corre en un circuito permanente.



Este año, el pago de la contribución inmobiliaria de mi apartamento fue superior a US$ 5.000. ¿Es razonable pagar estas sumas para ver el acceso a nuestras casas interrumpido cada vez que hay una carrera de bicicletas o una maratón, o una carrera de autos, o quién sabe qué más pueda ocurrírsele a algún trasnochado?



Le pido a las autoridades, y en particular al Sr. Intendente de Maldonado, que si quiere atraer turistas mediante carreras de autos, construya un circuito apropiado, el cual de paso podría ser utilizado para evitar las picadas clandestinas de los fines de semana (que, por supuesto, también se hacen sobre la Playa Brava), o para clases de manejo defensivo. Y de paso le pido también, Sr. Intendente, que luego de desarmado el circuito el pavimento sea repintado con los carriles normales (cosa que nunca se hizo desde las carreras anteriores, y que genera bastante desorden en el tránsito), y que se reparen las veredas y cordones rotos por el peso de los retentores de hormigón que se instalan y que no queden para ser reparados por los frentistas, que nada tenemos que ver con esto.