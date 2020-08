El canal Magdalena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Arrecian en la Argentina las propuestas para promover la construcción del canal lateral denominado Magdalena.



Oportunamente, solicité en una nota de Ecos que la A.N.P. informara si en la planificación de desarrollo portuario se había previsto ese emprendimiento. Como sucede, habitualmente, con mis planteos, el mismo no fue objeto de respuesta.



Se ha objetado que Uruguay hubiera prestado su consentimiento al proyecto de ese canal en la CARP y, también, el Ing. Tettamanti ha hecho lo propio con la delegación de su país que aprobó la profundización y extensión del canal de acceso al Puerto de Montevideo. Obviamente esos críticos no han leído el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, puesto que si lo hubieran hecho, habrían apreciado que conforme al art. 17 del mismo, la CARP solo puede expedirse negativamente si el proyecto “puede producir perjuicio sensible al interés de la navegación” y justamente, el construir canales o profundizar los existentes siempre está generado por el interés de mejorar y no de perjudicar la navegación.

Se le preguntó al Presidente de la Delegación Uruguaya ante la CARP Dr. Alem García sobre este canal Magdalena y muy inteligentemente, reconoció que su análisis era importante pero no adelantó ninguna opinión al respecto. Hizo bien. Porque el Dr. Alem García no sabe, ni tenía porqué saber los aspectos técnicos de ese emprendimiento, ni sus eventuales consecuencias para los intereses de nuestro país.



El tema del canal Magdalena es complejo. Tiene diversos aspectos que sería muy largo explicitar en esta nota, por lo que considero indispensable que este gobierno, al que voté, recurra a los especialistas que estoy seguro van a aportar su experiencia y conocimiento técnico sin esperar remuneraciones de clase alguna. Basta de errores como los que incurrió el Frente Amplio con el Puerto de aguas profundas y con Gas Sayago. Basta de improvisaciones.