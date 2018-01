Campo y playa

Situación del agro



@|Hoy el tema es la “conmoción” de parte del FA, por los “ricachones” que reclaman la pérdida de productividad a la vera de la ruta. ¡Cómo se atreven a reclamar en este paraíso (no fiscal) por el peso del Estado en sus contabilidades!



El Estado cree controlar todo, aunque no ve a la gente que vive en Cerro del Burro, así como tampoco los autos oficiales que vacacionan a costillas de todos los uruguayos en La Paloma la segunda semana de enero.



Coherencia y paciencia productores que el plan del gobierno es que cambien de Ministerio de Ganadería y Agricultura al Mides por un Uruguay mejor (sic).



Paciencia y coherencia uruguayos, no aflojen. No al ninguneo. No a la soberbia. Sí a la verdadera justicia social, sí a la industria nacional.