Cajeros explotados

@|Me hizo mucha gracia un chiste que circuló por las redes invocando la frase “Por un 1° de Mayo sin explotados ni explotadores”; mostraba la foto de un cajero automático.



Y pensando en el tema, se me ocurrió una solución que de repente podría ser mejor que el actual enchastre del entintado de billetes y que se podría aplicar de inmediato en todos los cajeros con una ligera modificación de los mismos. Consistiría en aplicar en las puertas el mismo un sistema que se utiliza actualmente en los baños de todos los shoppings y otros lugares públicos. Se basa en cortar de las puertas 20 o 30 centímetros de su parte superior e inferior, lo que, al no permitir la concentración de gas haría mucho más dificultoso provocar una explosión del mismo. Considerando que no cambia mucho el tema seguridad, ya que la entrada al cajero es prácticamente libre, pienso que podría aportar un margen superior al actual ante este sistema de robos. Y la otra, también posible, sería retirar directamente las puertas.