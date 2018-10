Caja Profesional

@|Este mes, al recibir el estado de cuenta de mi pensión, veo en ella una retención del 16,53%, a lo cual llamo a la Caja preguntando a qué se debía la misma, me contestan correctamente que fue un error en el sistema y que pasó en muchas.



Conocido el hecho y cobrando como estamos obligados por inclusión financiera no se puede creer que no les sea posible enmendarlo este mes y que haya que esperar hasta la próxima liquidación.



Esto le llama apropiación indebida.



Creo que las autoridades podrían ponerse en nuestro lugar y hacer la corrección inmediatamente.