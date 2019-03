Para el BPS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Muy raro...



Hasta el mes de febrero 2018, cobraba mi pensión de BPS en una cuenta en ANDA.



Ese mes cambié para un Banco Privado por proximidad, y mejores beneficios sobre la cuenta. Los depósitos fueron totalmente normales durante éste último año.



En febrero 2019, tuve graves problemas con mi cuenta en el Banco por falta de fondos. Al solicitar el estado de cuenta, no aparece el correspondiente depósito de mi pensión. Me comunico telefónicamente con el BPS y me dicen que se ha depositado en mi cuenta de ANDA, por lo que me debo comunicar con esa institución. En ANDA no me dan atención telefónica.

Debo concurrir personalmente y me confirman que el depósito se realizó allí; me contestan que me debo dirigir al BPS. Concurro personalmente al BPS y me contestan que es un tema de ANDA ya que la orden se recibió de esta institución; pero que ya han visto varios casos y que se podría deber a cambios en temas de inclusión financiera. Vuelvo a ANDA y no me pueden dar explicaciones. Debo concurrir a mi Banco Privado y volver a solicitar el trámite para que mi pensión se deposite allí.



Entonces: ¿cómo puede ser que el BPS cambie mi orden de donde depositar mi pensión? ¿Cómo ANDA puede solicitar un depósito sin mi consentimiento? ¿Cómo nadie me da explicación de lo sucedido? ¿Quién ampara los problemas que tuve en mi cuenta al no saber que el depósito no se había efectuado en el banco que corresponde?



Tengo algunos temas de salud y de dinero para poner un abogado que vea a fondo este tema que puede llegar a ser grave. Pero creo que debía denunciarlo públicamente.