La bola de nieve

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Voté a este gobierno y apoyo firmemente su gestión, en particular en el tema de la pandemia.



Sin embargo, a medida que desde el mes pasado comenzaron a crecer los contagios, mis inquietudes han ido en aumento.



No han sido pocos los casos de gente irresponsable que contrariando las medidas de protección, las han vulnerado a plena consciencia. Pasan los días y esas violaciones aumentan, en perjuicio de todos los uruguayos.



Tenemos por delante las celebraciones findeañeras, la culminación de las clases en los centros educativos y la temporada estival, lo cual hará que la propensión a salir de los domicilios y a entrar en otros ámbitos continúe aumentando.



No parece haber consciencia social en cuanto a entender lo mucho que hemos evitado en los primeros siete meses de pandemia; beneficio que ha sido resultado de un esfuerzo compartido y muy distinto de la situación que vive el resto del mundo.



Vienen a mi memoria los años previos al ataque de Pearl Harbour por parte de los japoneses, época en la que EE.UU. se mantuvo al margen de la realidad catastrófica que se vivía en Europa, y parecía que los estadounidenses estaban ausentes del mundo.



¿Es necesario que nuestra sociedad sufra en los próximos días un sostenido incremento aún mayor que el que ha venido soportando desde hace varias semanas, para que se tomen algunas decisiones firmes?



La "libertad responsable" parece haber cumplido su ciclo y su resultado fue bueno hasta el mes pasado. Ahora ya no basta con un "analgésico" y parece ser el momento de recurrir a un "antibiótico".



Sigo confiando en la inteligencia de los integrantes del gobierno y sé que disponen de mucha información para tomar sus decisiones, pero veo el precipicio ahí nomás, delante de nuestros ojos.



¿Perderemos lo ganado por no haber respondido a tiempo ante señales claras de un desbarranque inminente?