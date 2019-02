¡Basta de desatinos!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sin demasiado asombro vemos cómo mientras dirigentes oficialistas acusan a quienes los critican (al gobierno) de hacer política; otros de haber empezado la campaña; otros de ignorantes; y sin embargo algún otro reconoce la soberbia de la izquierda...



Se le dice a un precandidato de otro partido “ganó con los votos de la mamá y nunca trabajó, no sabe andar en ómnibus”.



No serían más que comentarios entre dirigentes partidarios si quien los hace no fuera la Ministra de Educación y Cultura.



Paradoja, diría un viejo spot publicitario. Quien debería velar por la Educación y la Cultura trata de ignorantes a quienes no estamos de acuerdo con la compra totalmente interesada de un museo; por lo menos la duda la tenemos...



Como los cursos que se mandan a hacer a los funcionarios públicos...

No sólo serlo, también parecerlo.



Sra. parezca una Ministra de Educación, cargo que le confirió el Sr. Presidente. Serlo, ya demostró con creces que no puede.