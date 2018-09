Ayuda memoria

@| Después de mucho tiempo sin aparecer y ante todo tipo de elucubraciones que circulaban sobre su salud y ainda mais, nuestro Presidente se decidió a dar la cara.



Lástima... lástima que sabiendo cuales eran los temas en el tapete, sus asesores no le hicieran un repasito sobre hechos que pasaron en nuestro país hace unos poquitos meses.



Como es característico del Sr. Tabaré Vázquez, cuando habla parece estuviera dando un sermón con verdades incuestionables ( que a muchos hipnotiza) pero no soportan la prueba del archivo. El lunes frente a todo los micrófonos pontificaba y remarcaba que en Uruguay “no se lava dinero”.

Que vergüenza ajena me dio. Entiendo que no quiera reconocerlo porque es dañino para la imagen del país; pero negarlo tan categóricamente... de terror. Lo peor que habrá quien se trague la pastilla.



Solo le voy a recordar un caso, (obvio que se podrían enumerar muchos más), es el caso Balcedo. El sindicalista requerido por la Justicia Argentina que vivía a lo rey en una mansión en Cerro del Burro, Piriápolis. Cuando allanaron la casa además de numerosos autos de alta gama, armas, municiones se encontró dinero efectivo; 6,2 millones de dólares. La Fiscalía avaluó los inmuebles y vehículos en más de 8 millones de dólares. La justicia Argentina reclama el ingreso a Uruguay de más de 15 millones de dólares.



Entonces, ¿se lava dinero en Uruguay? Sí, se hace y a vista de quien lo quiera ver.



Conclusión Sr. Presidente, Ud. debería aplicar : PPS.

Por si no lo recuerda: “Profundo y Prolongado Silencio”.