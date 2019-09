Ataque de perros a ovinos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Piden medidas de fondo ante ataques de perros a ovinos.



Creo que las medidas son muy simples; copiar el modelo holandés. En Holanda se terminó con todos estos problemas sin matar ni a un solo perro.

El problema es que el uruguayo no toma consciencia de sus errores (no castrar, no abandonar, no permitir la venta de perros en ferias, no poner una multa a las personas, como por ejemplo estancieros que no esterilizan porque les cuesta algunos pesitos, etc.).



Esta actitud de total indiferencia, tanto de los dueños de los establecimientos como de los gobernantes, lleva al problema con las ovejas. Claro, después quieren salir a matar a los perros que no tienen culpa alguna.



Hace ya más de diez años, Ecos publicó una carta mía, donde yo relataba la historia de un perro en Artigas que había atacado al ganado. De inmediato, el dueño del establecimiento se comunicó conmigo para enviarme al perro a Montevideo para buscarle el hogar adecuado donde vivió muchos años sin atacar a nadie.



El dueño de dicho establecimiento, Don Gonzalo Brum, no solo es un hacendado y ciudadano responsable, también un ser con empatía y sensibilidad.



Esto es de lo que muchos uruguayos carecen, y luego tratan de solucionar el problema a través de la violencia matando seres inocentes producto de su falta de responsabilidad y escrúpulos.



A copiar el modelo de Holanda y todo estará solucionado para ambas partes.