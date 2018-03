ASSE, Ser o no ser

@|Sinceramente ya la capacidad de asombro de los uruguayos en temas políticos ha rebasado los límites imaginables.



Tanto que se “hizo desear” el Dr. Carámbula para aceptar la Presidencia de ASSE, ¡y acepta a la Dra. Susana Muñiz en RRHH dentro de ASSE! ¡Un cargo creado para ella! ¿Quién manda entonces en ASSE? Lógicamente que sigue mandando el PCU (minoritario en el FA). Uruguayos si esto no es acomodo, si no es corrupción, si no es falta de ética, ¿qué es? Lamentable el hecho, a mi criterio, la carta de crédito que se le podía dar al Dr. Carámbula y su nuevo equipo en la gestión, cae con este nombramiento. Lamentable también ya que toda la clase “política” paga por estos pecados y lamentable que el Poder Ejecutivo permita estos acomodos.



¡Vergüenza uruguayos, vergüenza!