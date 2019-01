Alquileres en Punta

@|Últimamente en Punta del Este se están efectuando alquileres en propiedades privadas por noche, lo que ha acarreado que se produzcan situaciones que causan, como en mi caso, serias perturbaciones a mi salud ya que estos alquileres se efectúan a jóvenes con el simple motivo de realizar fiestas y/o encuentros de todo tipo. Esto perjudica nuestra vida familiar ya que dichas reuniones se hacen durante toda la noche con gritos, música de altísimo nivel acústico y encuentros sexuales, lo que hace que los fines de semana se conviertan en verdaderas pesadillas.



Sin solución aparente, ya que a pesar de llamar al 911 no pueden intervenir y si bien la dependencia de Ruidos Molestos de la Intendencia de Maldonado concurre al lugar, en el mismo instante que se retiran continúan sus “fiestas”.



Estos alquileres los realizan sus propietarios a los cuales no se les puede increpar porque no nos hacen caso.