Agua estancada

@|Me permito escribir a vuestra sección “Ecos” para denunciar una situación en Parque del Plata que está ahora transformándose en un severo riesgo para la salud del vecindario.



Sobre la calle Diagonal 4, metros antes de llegar a Ferreira, en el mes de mayo, tras una poda del jardín de la casa de la esquina, se solicitó a la dependencia responsable de la Intendencia de Canelones, siguiendo las indicaciones que ellos mismos nos dan, que retiraran los restos de ramas acumuladas al borde de la calzada sobre la acera sur. Al no ocurrir el retiro de las ramas, se insistió reiteradamente ante la misma dependencia.



Estamos ya en el mes de agosto, las ramas siguen acumuladas, y en esa zona donde el agua tiende a encharcarse, ya hay un lago, retenido por las ramas.

Las autoridades sanitarias nos advierten reiteradamente, y con toda razón, que no acumulemos agua por los riegos sanitarios.



La población responde y entiende, pero los responsables departamentales no parecen tener capacidad de resolver lo que ellos piden que se les solicite.