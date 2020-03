¡Adelante Ministro!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una golondrina no hace verano pero...



Desde la asunción del novel Ministro del Interior, uno nota más presencia policial por la vuelta, quizás porque antes no existía...



Yo le sugeriría (con el atrevimiento de alguien que sólo opina) que la policía en su ronda entre en comercios y hable con la gente, corroborando que todo esté correcto en el barrio.



No sólo sería acercarse a la gente, sino hasta disuasivo para evitar ilícitos, ingresando a cualquier comercio de improviso.