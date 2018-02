Una más y van...

@| Conocida es la metodología de la izquierda cuando busca diseminar una idea en la sociedad. Esgrimen conceptos y busca que se repitan indefinidamente hasta que resulte creíble o mínimamente aceptable.



Esto lo utilizan tanto para desprestigiar algo, como para tratar de minimizar un proceder incorrecto de su coalición.



En ésta ocasión, a los efectos de justificar el incremento de trabajadores en el Estado, recalca que los mismos responden principalmente a los reclamos de la sociedad para mejorar la enseñanza, seguridad y salud.



El Gobierno se hace eco de ésta conjetura y lo recalca en su página oficial.Como ya es su costumbre, el gobierno traslada una vez más, sus responsabilidades a la sociedad.



Esta aseveración no sólo no justifica la problemática sino que preocupa y mucho, porque deja en evidencia la inoperancia y la falta de criterio a la hora de tratar la productividad de su accionar. Los resultados están a la vista de todos.



Evidentemente el gobierno o los ministros que están a cargo de las mencionadas carteras, no entienden que las mejoras no se logran agregando “horas hombres”, sino que lo importante es mejorar la “calidad de las horas hombres”.



Se podría recurrir a informaciones de diferentes países, para comparar los resultados obtenidos en relación con los recursos utilizados, pero sería como un dato algo abstracto, porque se aduciría que son sociedades de diferentes culturas, idiosincrasia, etc.



Por este motivo, prefiero tomar como ejemplo una experiencia nuestra, que muestra claramente la diferencia del concepto al que me refiero.

Todos reconocemos el vertiginoso crecimiento que ha tenido nuestro Ballet Nacional del Sodre bajo la dirección del Maestro Julio Bocca.



Como Director, pudo recurrir al aumento en forma indiscriminada del personal, pero no, opto por el camino correcto, o sea, se dispuso a recuperar los “valores”.



Incorporó a la bailarina María Noel Riccetto, no para opacar al resto del grupo, sino para que les trasmitiera la “calidad” en el desempeño.



Evidentemente esto y su destacable obsesión por la perfección, dieron su fruto y hoy todos los uruguayos disfrutamos y estamos muy orgullosos con nuestro Ballet.



Señores gobernantes, la cuestión para ser eficiente “no es trabajar más, es trabajar mejor”.