A la I.M.C.

@|Me veo obligada a publicar este reclamo, puesto que en la Intendencia Municipal de Canelones Región 8 de Salinas, no nos toman en cuenta.



Vivo en la Cooperativa de Viviendas “Barrio Jardín” en la localidad de Pinamar (norte), a la altura del km 37 de la ruta Interbalnearia.



Hace más de 2 años estamos tratando que alguna cuadrilla de la IMC realice trabajos de mantenimiento de las cunetas subterráneas que se encuentran obstruidas. Ya se han hecho varios reclamos por parte de diferentes vecinos, pero por el momento no hemos tenido respuesta. El último expediente del 10-08-2018 y desde entonces se encuentra en la misma sección sin que nadie se tome la molestia de darle curso.



A consecuencia de esto, cada vez que llueve el agua queda estancada en los frentes de varias casas provocando, primero, que no podamos entrar ni salir y como efecto secundario que se estropeen veredas, jardines y calles dando al balneario un aspecto lamentable. Si a esto sumamos el deterioro en la seguridad que hemos sufrido, no nos queda más remedio que reconocer que estamos viviendo en un país que cada vez está peor.



Espero que los funcionarios encargados cumplan con la función para la que se les paga.