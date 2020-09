Puerta a la esperanza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La elección municipal mueve al país. En hora de coronavirus. Montevideo vive el desafío de la coalición tricolor, sustentada en el programa para el cambio y la esperanza, que respalda a su candidata la Ec. Laura Raffo.

Se puede consultar en internet en “Laura Raffo.uy”. El libro “La economía al alcance de todos” cuya autora es Laura, por lo comprensible de su contenido resulta apoyo insoslayable para legos (ediciones varias desde 2016, ed. Aguilar). La candidata tiene las cosas claras. Los frentistas tienen problemas con los números. La Intendencia -balance 2019- recauda unos 2 millones de dólares y pico por día, y algo más de 700 millones al año. Su déficit anual es de unos 10 millones y el acumulado de 63 millones de dólares. Hacia adelante han comprometido 213 millones y sacaron un crédito del BROU de 30 millones de billetes verdes ¿Es esto “estar saneada”? Los desaguisados son múltiples. Una pequeña gran cosa muestra actitud: la designación por el Intendente a dedo de 1000 personas por dos meses previo a las elecciones próximas. Clientelismo vil. Compra de votos a 400 dólares mensuales cada uno, al que suman familiares. El acto del intendente Di Candia, que tiene lista propia a edil nos cuesta ¡800.000 dólares!



Desde el retorno a la democracia en 1985, durante los dos gobiernos presididos por el Dr. Sanguinetti, y el presidido por el Dr. Lacalle Herrera (según Cepal la redistribución de la riqueza entre 1990 y 1994 fue la más grande de América Latina y el Caribe), se impulsó una caída sostenida de la pobreza. Durante el gobierno del Dr. Jorge Batlle (2000-2005) la crisis financiera desatada en Argentina cuando el gobierno dijo no pagaría la deuda externa, nos arrasó. Se salió de la conmoción merced a la heroica y lúcida acción del Dr. Jorge Batlle y quienes le respaldaron. Entre los daños revistó el decaimiento de los avances ante la pobreza. La fórmula estadística que se usa para medirla es la de determinar el ingreso monetario de un hogar (persona o personas que viven bajo un mismo techo). Se fija a su vez el ingreso que necesita para su vida cotidiana. Por debajo de ese límite se entiende que está en situación de pobreza. El respetado Instituto Ceres viene de decir que los números no consideran a las necesidades básicas insatisfechas de la población vulnerable (agua corriente, alumbrado, iluminación, basura, etc.). Y, que atendiendo a esto último, la pobreza en Uruguay y en Montevideo es mucho más grande que la registrada por la estadística.



Este es el “Montevideo olvidado” al que alude Laura Raffo, y que exhiben sus avisos televisivos y reportajes de campaña. Tras 30 años de Frente Amplio en la Intendencia y 15 de gobierno nacional, sigue igual o peor y así seguirá de ganar el Frente. El compromiso de Raffo merece por ello subrayarse. La contienda capitalina, dicen augures, será entre la Ec. Laura Raffo y la Ing. Carolina Cosse, respaldada por el partido comunista. Opción frentista mayoritaria prevista. Del trío de candidatos, los sabios dan segundo lugar al Dr. Villar, respaldado por los tupamaros, y patrocinado en TV por el “Pepe” y Sra. En un spot dicen le acompañan para ¡limpiar Montevideo de basura! Atrás viene -auguran- el Ing. Martínez en zaga. Su voto sumará a Cosse. Y, lo único que une al trío es hacer de la Intendencia una barricada para impedir al gobierno nacional cumplir el compromiso de cambio que asumió ante la población.