El mejor camino

Las grandes potencias disponen del poder económico y militar para defender sus intereses estratégicos. Prácticamente no necesitan de la diplomacia.

La no siempre discreta presencia de su poderío es suficiente. Los países menos poderosos, que forman la mayoría en la Asamblea General de las Naciones Unidas, solamente disponen del escudo del Derecho Internacional y una hábil política exterior.



Una de las consecuencias de la agresión de Rusia contra Ucrania es reiterar el antecedente de que una de las grandes potencias miembro del Consejo de Seguridad viole la Carta de la Organización mundial, y desconozca los instrumentos aprobados por la Asamblea General, incluyendo la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional Referentes a las Relaciones de Amistad y Cooperación entre los Estados de octubre de 1970.



Y no es la primera vez.



Luego de la ocupación de Crimea por fuerzas rusas y del referéndum que celebraron en marzo de 2014 (una metodología similar a la que aplicaron la semana pasada), la Asamblea General aprobó la Resolución 68/262 sobre la integridad territorial de Ucrania en la que afirmó “su determinación de preservar la soberanía y la integridad territorial” de ese país, “dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente”, y exhortó a todos los Estados “a que desistan y se abstengan de cometer actos encaminadas a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de Ucrania”. La votación fue de 100 votos a favor, once en contra, 24 ausentes y 58 abstenciones. Inexplicablemente, si consideramos nuestros intereses, el Uruguay se abstuvo.



La reacción de la comunidad internacional ante la nueva agresión, este año, fue más enérgica.



Inmediatamente a la invasión rusa, la Asamblea General adoptó la Resolución 11/1, en que deploró, “en los términos más enérgicos la agresión cometida por la Federación de Rusia contra Ucrania, en contravención del Artículo 2 (4) de la Carta” y le exigió que “ponga fin de inmediato al uso de la fuerza contra Ucrania y se abstenga de recurrir a cualquier otra forma ilícita de amenaza o uso de la fuerza contra cualquier otro Estado Miembro”, y que “retire de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania”.



La Resolución fue aprobada con 141 votos a favor, cinco votos en contra y 35 abstenciones. Esta vez, nuestro país estuvo entre los autores del proyecto de Resolución y votó a favor. Una decisión de acuerdo a nuestros intereses esenciales.



Esa posición fue reiterada hace unos días por el Ministro de Relaciones Exteriores en la Asamblea General, donde afirmó que la invasión de Ucrania por parte de Rusia es un acto injustificable que constituye una clara violación de los principios sobre los cuales los Estados han construido la Organización.



La política exterior más realista para nuestro país es defender los ideales y principios en la Carta de las Naciones Unidas. Pero esto, por sí solo, no alcanza. También es necesario cultivar amigos poderosos, pero lejanos. La defensa de los principios debe ser respaldada por una diplomacia que asegure el apoyo del poder y la influencia de potencias amigas. La historia de nuestro país demuestra la validez de esas reglas básicas para la supervivencia de un Estado relativamente pequeño en un mundo hostil.