¿No había apuro?

En una entrevista publicada en Búsqueda, la semana pasada, el embajador de la República Argentina explicó que nuestro país aún no ha presentado en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), el proyecto de profundizar el Canal de Acceso al Puerto de Montevideo de -13 a -14 metros.

Y agregó: “Yo calculo que, más allá de la información técnica, no hay ningún inconveniente ni rechazo técnico a que eso se haga”. Es una información importante porque profundizar y extender el Canal se ha convertido en una necesidad debido a los compromisos asumidos por el Estado. Por ejemplo, con UPM.



¿Qué sucede con la propuesta para dragar a -14 metros que deberá presentarse a CARP?



El Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo establece que la Parte que proyecte la construcción de nuevos canales deberá comunicarlo a CARP, la cual determinará si el proyecto puede producir perjuicio sensible al interés de la navegación de la otra Parte o al régimen del Río. Si no hay acuerdo en esta etapa, la Parte interesada deberá notificar el proyecto a la otra Parte y comunicarle información sobre los aspectos esenciales de la obra y, si fuere el caso, el modo de su operación y los demás datos técnicos que permitan a la Parte notificada hacer una evaluación del efecto probable que la obra ocasionará a la navegación o al régimen del Río.



En 2014 la Delegación Uruguaya comunicó en CARP un proyecto para profundizar el Canal de Acceso a -13 metros. Por razones técnicas finalmente se optó por un arrumbamiento que lo llevó hasta el km. 57. Después de haber recibido la información necesaria, la Delegación Argentina aprobó el proyecto en mayo de 2018.



Aquí entramos en el terreno de lo inexplicado. Por algún motivo, se afirmó que en CARP se había aprobado dragar a -14 metros.



El nuevo gobierno actuó sobre esa suposición. En diciembre de 2020, el ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Administración Nacional de Puertos y la Corporación Nacional para el Desarrollo, firmaron un convenio para dragar el Canal de Acceso a -14 metros y dos ensanchamientos para el pasaje de barcos.



Pero, el problema era que, como en realidad se había acordado dragar a -13 metros, ahora era necesario iniciar un nuevo trámite en el seno de CARP según lo acordado en el Tratado. Así lo demostró el embajador González Lapeyre en su momento.



El País publicó el 11 de julio, una entrevista al presidente de la Delegación Uruguaya en CARP donde este mencionó que “Hace más de un año, en cumplimiento de una instrucción del Ministro Francisco Bustillo, comuniqué formalmente la intención de Uruguay de darle al canal de acceso al Puerto de Montevideo una profundidad de -14 metros. Desde entonces estoy esperando el proyecto desde la ANP para darle de inmediato el trámite que corresponde. En Uruguay tenemos que cambiar la mentalidad. Todo demora mucho. La burocracia administrativa que necesita el país es otra.”



Ahora, en septiembre, nos enteramos por la declaración del Embajador que nuestro país todavía no ha presentado el proyecto en la CARP.



Esto es una sorpresa porque la mayor parte de la investigación para la obra ya fue realizada para el proyecto anterior. Además, nuestro país cuenta con una buena base técnica, por ejemplo, el Sohma para emprender un estudio de este tipo en forma rápida y eficaz.