Relato y realidad en energía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El cambio de la matriz energética en Uruguay se hizo en forma notable y fue un logro del FA que puso a nuestro país como un ejemplo en el mundo.

Este es el relato que hemos oído miles de veces y que de buena fe ha comprado gran parte de nuestra población.



Veamos ahora algunos datos de la realidad que cuestionan seriamente este relato. En el año 2019 le exportamos a Argentina 2407,3 GWh (gigawatt-hora), récord absoluto de exportación de energía eléctrica a Argentina, del total de lo importado por Argentina 2746 GWh, Uruguay suministro el 88%, el otro 12% lo suministraron Brasil y Paraguay.



En primera instancia, lo expuesto parecería alineado con el relato, somos unos fenómenos, nosotros un pequeño país, le vendimos el 88% del total de la energía importada por Argentina, el restante el 12% lo vendieron Paraguay con grandes recursos de energía hidráulica y Brasil, potencia mundial. Pero, hay un detalle, vendimos muy barata esa energía. Lo siento lector, pero esa es la realidad, mientras Ud. paga cara la electricidad en su factura hemos vendido regalada la energía eléctrica a Argentina.



Pero pongamos los números en contexto, porque a la mayoría de las personas los 2407,3 GWh (e inclusive la unidad gigawatt-hora) exportados a Argentina no significa mucha información, no le dicen nada. Si le digo que el total del consumo de todos los Medianos Consumidores de Uruguay en 2018 fueron 1673 GWh, ahora tiene una idea mas cabal: lo exportado a Argentina es un 44% mas que todo lo consumido por los Medianos Consumidores en 2018.



Pongamos mas en contexto, lo exportado a Argentina en 2019, constituye casi el 90% de lo que consumieron los uruguayos en sus casas (Residencial año 2018 UTE en Cifras). Eso sí, Ud. en su casa paga casi 20 veces lo que abona Argentina el MWh.



Sí, leyó bien: casi 20 veces mas abona Ud.



Y la pequeña empresa en Tarifa Medianos Consumidores paga casi 12 veces más. Ahora está claro porque exportamos tanto.



Llama un poco la atención tantos artículos escritos alabando la exportación de energía eléctrica a Argentina, omitiendo el detalle relevante de su precio y su comparación con los precios nuestros, pero eso será objeto de otro Relato y Realidad.



¿Como llegamos a esta situación habiendo comenzado en la primera administración Vázquez de una manera correcta y ordenada la introducción de las energías renovables no tradicionales?



Y vale la acotación de renovables no tradicionales, porque la energía hidráulica es renovable y ya sucedió en la década del 80 del siglo pasado que el 100 % del consumo de energía eléctrica fuera renovable. No es cierto lo plantea El Relato de que es algo novedoso y logrado por el FA. Además, se empezó bien en el primer gobierno de Vázquez, pero luego como sucedió en otros temas, con Mujica se desvirtuó. Si la cabeza no funciona bien, es difícil … Incluso se invirtió demás: hay 500 MW eólicos entre los que son propiedad de UTE y Co-Propiedad de UTE cuya inversión es muy cuestionable.



Exceso de inversión que tuvo como consecuencia entre otras osas que tuviéramos -copiando a los argentinos en su creatividad terminológica- que inventar expresiones como Restricciones Operativas.



Las Restricciones Operativas es un eufemismo para decir que debemos pagar decenas de millones de dólares a parques eólicos porque o bien no hay nadie para consumir la energía o bien no hay red para evacuar la energía que potencialmente pueden generar.



Sí estimado lector, se han abonado muchísimos millones de dólares por Restricciones Operativas.



Y los errores de política energética fueron atemperados por un equipo gerencial de UTE muy capaz, que logró al menos una transformación eficaz, aunque no eficiente. Sin ese equipo técnico tendríamos tirados como tenemos en Ancap, materiales por cientos de millones de dólares que nunca se instalaron o se instalaron y dan perdida.



Otra parte del Relato afirma que hemos logrado precios muy buenos. Tampoco es eso así, los precios de Uruguay en relación a la energía eólica son casi el doble que los logrados por Macri. Es cierto que el viento en Argentina es mejor, también es cierto que lo hecho por Macri fue unos años después y los precios han caído, pero la energía eólica es una colocación financiera y la reputación de Argentina no es la mejor del mundo.



Con la energía solar es peor, pagamos casi tres veces los precios que logró Argentina y aquí vale también el atenuante que el precio ha bajado brutalmente y Argentina empezó después.



Pero tomemos esta realidad, si el ex presidente Mujica no fuera el responsable de todos estos disparates, me lo imagino, con su particular forma de expresarse en todos los canales de televisión diciendo que Doña María no compra en la feria para hacer stock de un producto que esta bajando de precio. Que cómo pueden ser tan nabos. Bueno eso hizo Uruguay, invirtió en exceso en un producto cuyo precio baja. Pero mas grave es como se hizo.



En Uruguay tenemos, como energías renovables no tradicionales, biomasa, eólica, solar y biogás.



La biomasa y biogás son mas beneficiosas para el Uruguay, pues generan trabajo y tienen beneficios adicionales al medio ambiente, pero se priorizó la eólica.



Pero este asunto lo analizaremos en otro Relato y Realidad junto a la limitación de la libertad del modelo desarrollado.