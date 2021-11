Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No voy a mentir para sacar un voto más”, así empieza el primer spot de campaña de quienes pretenden derogar parte de la Ley de Urgente Consideración. Paradójicamente, de lo que más se ha hablado en este tenso principio de campaña, es de las mentiras que se dicen en el marco de la misma.

Un día sí y otro también, vemos a actores del gobierno desmintiendo afirmaciones públicas de quienes promueven la derogación.



Entre quienes dicen las falsedades que se señalan hay de todo, quienes no tienen mayor conocimiento técnico sobre los temas que hablan y cometen errores conceptuales gruesos, los que pretenden simplificar la comunicación política y terminan en un reduccionismo tal que falsea el contenido de la información, y los que -lisa y llanamente- mienten de forma descarada.



La realidad es que este referéndum parece ser cada vez menos sobre los benditos 135 artículos de la LUC y más una elección de medio término en la que se busca condicionar el resto del mandato y la elección de 2024.



Volviendo sobre el polémico spot que mencionamos, hay una frase que pasó desapercibida, pero me rompió los ojos y entiendo merece especial atención, dicen “no voy a negar la inseguridad”. Es la primera vez que se confiesa de forma directa y concreta la escandalosa situación en materia de seguridad que vivía el Uruguay cuando asumió el actual gobierno. Me alegra que se haya dejado de relativizar los escalofriantes números que entregó el ministro Bonomi, a modo de ejemplo más de 400 homicidios y 30.000 rapiñas por año.



Ahora bien, dicho esto, el spot sí niega “que la solución sea que la policía pueda detener a alguien sin avisar inmediatamente a la justicia”. Debo confesar que aquí me vi sorprendido, este punto ha estado lejos de todo debate sobre la LUC, sin embargo fue elegido como una de las dos referencias que el spot hace a disposiciones de la LUC en materia de seguridad pública.



Esto pinta de cuerpo entero que se trata de un verdadero referéndum antigobierno disfrazado de referéndum contra una ley. Antes de la LUC, la policía tenía un plazo de dos horas para informar a la Fiscalía de la presencia de un detenido y de los hechos que motivaron su detención, ahora ese plazo es de cuatro horas, fin de la modificación. Nótese el enorme esfuerzo por sobredimensionar una cuestión burocrática, propia del funcionamiento diario de la justicia, e intentar venderla como una afrenta a los derechos humanos.



Si usamos la propia lógica del spot, las dos horas que ya existían (y que son a las que volveríamos si se deroga la LUC) tampoco significan una comunicación inmediata y nadie puso el grito en el cielo antes, ni juntó firmas, ni nada que se le parezca.



La otra referencia del spot en materia de seguridad dice “que es la ley de la selva donde todos tengamos que salir a comprar armas para actuar en defensa propia”, aquí ellos asumen que las modificaciones en legítima defensa son una exhortación a que la ciudadanía se arme y enfrente a la delincuencia, cuando en realidad solo se buscó con ellas agregar claridad interpretativa a situaciones que eran -y son- de difícil solución judicial.



Como vemos, se inflan y demonizan modificaciones legales a derogar, que en el fondo son una excusa para montar un golpe al gobierno.