Las zonas de Uruguay donde se pagan salarios promedio de US$ 3.300 y se invierten cientos de millones

Las empresas en zonas francas invirtieron US$ 499,27 millones durante el año 2019, lo que significó un 31,3% más en comparación al año anterior cuando el monto invertido había sido US$ 380,05 millones. En el mismo año, desde estos territorios aduaneros se exportó un total de US$ 5.322 millones, 7% más que en 2018 cuando habían sido US$ 5.090,93 millones.

Los datos se desprenden del censo del rubro realizado por el Área de Zonas Francas de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y divulgado recientemente.

Inversiones.

La inversión en zona franca en 2019 representó el 5,6% del total de la inversión en el país y fueron las empresas de mayor tamaño (con 50 o más personal ocupado dependiente) las que llevaron adelante el 72% del total invertido, según indicó el informe.



Al analizar lo ocurrido en términos de inversión promedio por empresa instalada en zona franca, esta fue de US$ 1,67 millones pero hubo diferencias por rubros de actividad. En este sentido, el sector industrial registró una inversión promedio de US$ 18,14 millones, lo “cual indica una mayor propensión a invertir en las actividades industriales que en el resto de los sectores”, señaló el censo. En el caso de los servicios, si bien estos representaron un 19% del total invertido, el 69% de las empresas que invierten pertenecen a ese sector.



Si se analiza la inversión por tamaño de empresa, 49 de ellas (las más grandes en términos de empleo) representaron el 72% del total invertido. En tanto, la mayor cantidad de empresas (75) que realizaron inversiones por un monto de US$ 2,32 millones fueron de las más pequeñas en términos de empleo (de 2 a 4 personas).

“La inversión en zona franca, desde el año 2017 sigue un comportamiento contra cíclico respecto a su homónima de la economía. Mientras en zona franca la inversión mantiene una tendencia creciente, en la economía se verifica una baja en términos corrientes. La participación de la inversión de zona franca respecto al total invertido en la economía creció entre 2018 y 2019, pasando a representar más del 5% del total invertido en el país”, indicó el informe.

Exportaciones.

En términos de exportaciones, las zonas francas vendieron al exterior en su totalidad unos US$ 5.322 millones, cifra 7% mayor que en el año anterior. La zona franca con mayor participación fue Zonamerica que exportó US$ 2.184,06 millones, seguida por las dos zonas francas de servicios: Aguada Park con un total de US$ 711,58 millones y World Trade Center Free Zone con un total de US$ 682,89 millones.



De acuerdo con el censo publicado por el MEF, las empresas que exportan representan el 67% del total. “La exportación promedio por empresa es significativamente mayor en aquellas empresas que desarrollan actividades industriales y están instaladas en zonas francas industriales”, añadió el censo.



Los datos señalan que de un total de 667 empresas relevadas, dentro de Zonamerica hubo unas 378 empresas que exportaron, mientras que en World Trade Center Free Zone hubo 102 y en Aguada Park unas 66. El resto se divide entre Zona Franca Florida (43 empresas exportadoras), Grupo Continental (28), Parque de las Ciencias (22), Lideral (15), entre otras.



Al evaluar las exportaciones de las empresas en zonas francas por sector de actividad, el censo encontró que más de la mitad correspondió al sector servicios.

“El dinamismo y crecimiento del mismo se viene consolidando con los años”, señaló el informe.



“Mientras que en el caso del sector industrial, su participación no es tan significativa”, debido a que (en base a la metodología aplicada por el MEF) “el consumo de materias primas de origen nacional es restado del total exportado”.



Es decir que esas compras se contabilizan como exportaciones desde territorio nacional no franco hacia zona franca, por lo que “de incluirlas se estarían duplicando”, añadió el censo.



Dentro del rubro comercio, se exportó un total de US$ 1.449,69 millones, mientras que en el sector industrial las exportaciones totalizaron US$ 1.079,66 millones y el rubro servicios unos US$ 2.792,52 millones.

“Las exportaciones desde zona franca siguen manteniendo su tendencia creciente, así como también la que se verifica en la economía. La tendencia creciente es mayor en zona franca que para todo el país consolidando el perfil exportador del régimen”, indicó el informe del MEF.

Destinos. Al analizar lo que ocurrió por destino de exportación, al igual que en años anteriores nuevamente Estados Unidos fue el país que recibió más exportaciones desde zonas francas con un total de 777,08. Este destino representó el 15% del total exportado.



El segundo destino fue Países Bajos que recibió 578,16 exportaciones desde zonas francas, luego Brasil (503,86), Suiza (397,22), España (368,48), México (338,17), Singapur (271,17), Reino Unido (208,20), Guatemala (180,24) y China en el décimo lugar (163,08).

Personal ocupado.

De acuerdo con el informe elaborado por el MEF, el personal ocupado dependiente ascendió a unas 15.235 personas, mayormente de Uruguay (según establece la normativa vigente).



“Si se analiza el personal respecto al tramo de edad, los trabajadores menores de 50 años representaron el 89% del total de empleo, por lo que se sigue confirmando la tendencia a emplear personal más joven en las zonas francas”, indicó el censo.



Por otra parte, señaló que “una de las características más notorias del régimen” de zonas francas, “es la contratación de personal altamente calificado”, dado que el 56% tiene formación terciaria o superior terminada.

Salarios: 6 de 11 pagan por encima del promedio

Empresas grandes y medianas son las que mejor pagan

El informe del Área de Zonas Francas de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas (DGC- MEF), analizó los salarios que pagan las empresas instaladas en las zonas francas del país.



Para el cálculo de las remuneraciones promedio, del total del personal ocupado, se tomó en cuenta aquel que percibió remuneraciones en el período (sin incluir los salarios de directores y socios que figuran como empleados pero no perciben remuneración).



En este sentido, el informe del MEF encontró que el salario promedio mensual en zona



franca, percibido por los trabajadores dependientes efectivamente remunerados (un total de 14.723 personas) se ubicó en unos US$ 3.318, lo que implicó que fue “levemente inferior” al del año anterior cuando se había ubicado en US$ 3.354.



Al analizar las remuneraciones por zona franca, seis de las 11 instaladas en el país (al año 2019) pagaron remuneraciones por encima del promedio general, según consignó el censo.



En este sentido, el informe de la DGC del MEF detalló que las empresas más grandes (aquellas con más de 50 empleados) y las medianas (de entre 10 a 19 empleados) fueron las que pagaron remuneraciones por encima del promedio, mientras que aquellas que emplean a una sola persona fueron las que pagaron menos remuneraciones en promedio en dicho año.

Las “claves” del documento.



Diferencias académicas por género.

El régimen de zonas francas emplea una mayor proporción de hombres que de mujeres (58%). No obstante, según indicó el censo del MEF, hay diferencias si se consideran quienes terminaron su formación académica. En este sentido, el informe señaló que se observa que las mujeres cuentan con una formación terciaria o superior similar a la de los hombres (levemente mayor). En tanto, si se analizan los datos considerando el tamaño de la empresa, ninguno de los tramos tiene mayor cantidad de mujeres que de hombres.



Personal ocupado por sector.



El sector servicios en zonas francas es el que más contribuye en términos de empleo, llegando a ocupar a 11.024 personas, lo que representan el 72% del total. Si se analiza la apertura por sector de actividad, hay sectores que son más proclives a emplear mayor proporción de un determinado género. En la industria y los servicios, hay una



tendencia a emplear más hombres que mujeres, mientras que el sector comercio, por su parte, emplea aproximadamente la misma proporción de hombres que de mujeres.