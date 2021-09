Reforma previsional: informe de recomendaciones será presentado el 30 de octubre al gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) se reunió este lunes para analizar sus avances y para solicitar un nuevo pedido de prórroga al Poder Ejecutivo, para la presentación de las recomendaciones para la reforma del sistema previsional uruguayo.

En la reunión de la CESS, se acordó a pasar a un cuarto intermedio hasta este viernes con el fin de considerar el plan de trabajo propuesto por la presidencia de la comisión y formalizar el pedido de prórroga, expresó un comunicado de la CESS. Del plazo original ya se llevan solicitadas tres prórrogas, la primera a pedido de los representantes del Frente Amplio y las otras dos a pedido del oficialismo. En caso de efectuarse este pedido, sería la cuarta extensión solicitada. La última tenía fecha límite hasta el 20 de setiembre.

En tanto, se planea que el documento sea presentado a los 15 integrantes de la comisión, para su discusión, los primeros días de octubre y que la presentación del informe de recomendaciones se realice el 30 de ese mes.



Según lo expresado a El País por el exministro de Trabajo y representante del Frente Amplio en la CESS, Ernesto Murro, van a votar la prórroga “porque es obvio que el Gobierno necesita tiempo para terminar el documento borrador de recomendaciones”.



Sin embargo, Murro sostuvo que hubiesen preferido “trabajar intensamente como se hizo hasta mitad de año. No como ahora que solamente se reunieron los nueve miembros (de los 10 que votaron el informe diagnóstico presentado en marzo) de la coalición. Está bien que se reúnan, pero la comisión es de 15”, señaló.



“Nosotros hubiésemos preferido un diálogo mucho más nacional y más amplio. Eso no sucedió porque, legítimamente, el gobierno decidió hacer el camino de la comisión de expertos. Hubiésemos preferido otro mecanismo, pero aceptamos este”, agregó el ex ministro.



Por otra parte, señaló cuáles son las seis “intenciones” que tienen los representantes de la coalición de Gobierno, según su opinión, sobre las que hay que ver cómo las concretan, si “hay una propuesta para cada cosa o hay un abanico”.



Una de estas “intenciones”, según Murro, es la extensión de la edad mínima de retiro, sobre la que previamente se ha hablado que pasaría de 60 a 65 años.



Otra es “más AFAP, en sentido de extenderlas a todas las cajas (paraestatales)”, comentó. A su vez, mencionó la pensión universal (o pilar cero), una transición corta, un ente supervisor del sistema de seguridad social con amplísimos poderes y además hacer similares los requisitos de las distintas cajas, como el resto de las “intenciones” por parte de los representantes del oficialismo.



“Ahí veremos qué es lo que viene y cómo viene”, expresó Murro.



Por otro lado, el comunicado de la comisión señaló que en la reunión virtual de ayer, “se informó que se ha venido trabajando también con la contadora Elvira Domínguez (representante de las cámaras empresariales en la CESS) en algunas iniciativas de su interés y se acordó incorporar en la consideración tres iniciativas adelantadas por el economista Hugo Bai (representante en la CESS por el Pit-Cnt) en etapas anteriores del diálogo”.



En esta línea, Domínguez afirmó a El País que se “tomó nota de forma concreta” la iniciativa sobre la protección para el trabajador autónomo y microempresario.



“Desde el gobierno se hizo un esfuerzo y se otorgó un préstamo” en el contexto de la pandemia de COVID-19, aseguró, pero “no tuvieron cobertura” del sistema de seguridad social.



En tanto, desde las cámaras empresariales se plantean la creación de un fondo “más al estilo del Fondo de Cesantía y Retiro (Focer) de la construcción”, concluyó.