El hito de deuda de US$ 1.500 millones de Uruguay y cuánto "ahorraría" por sobrecumplir metas ambientales

Uruguay emitió por primera vez ayer deuda atada al cumplimiento de indicadores de cambio climático (con penalidades y beneficios asociados si incumple o sobrecumple respectivamente), al tiempo que despejó vencimientos de obligaciones de corto plazo y se hizo con US$ 1.000 millones de dinero para financiamiento.

Ayer por la mañana el gobierno anunció que salía al mercado con la emisión de un bono global en dólares (Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático) con vencimiento en 2034, tamaño benchmark (al menos US$ 750 millones) y una guía de rendimiento de 195 puntos básicos por encima del retorno de un título del Tesoro de Estados Unidos a plazo similar.



La particularidad de este título de deuda es que está atado a dos indicadores: 1) reducir 50% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2025 (respecto a 1990, en dióxido de carbono por unidad de PIB real); 2) mantener el 100% del área de bosques nativos para 2025 (respecto a la que había en 2012). Si Uruguay cumple las metas, la tasa de interés se mantiene. Si incumple, se agregan 15 puntos básicos por cada indicador incumplido. Si en vez de reducir 50%, reduce 52% el indicador 1 y aumenta 3% el indicador 2, se restan 15 puntos básicos por cada indicador “sobrecumplido”.



Al mismo tiempo, la operación proponía a los inversores recomprarles títulos de deuda en dólares con vencimiento en 2024, 2027 y 2031 y que tienen un monto sumado de unos US$ 4.642 millones. Los que tenían esos títulos podían venderlos a Uruguay bajo dos modalidades: como forma de pago para comprar el nuevo bono a emitirse (“ofertas preferidas”), o por efectivo (“ofertas no preferidas”).



Poco después del mediodía, la demanda de los inversores por el nuevo título de deuda llegaba a US$ 3.960 millones.

Con esa información, el gobierno decidió “apretar” la tasa de rendimiento a pagar de 195 a 170 puntos básicos por encima del bono estadounidense de referencia.



Usualmente sucede en este tipo de operaciones que algunos inversores deciden bajarse y retirar sus ofertas. No obstante, el gobierno finalmente emitió el nuevo título de deuda por US$ 1.500 millones.



De ese monto, “US$ 1.000 millones fue a cambio de efectivo (ver aparte), emitiéndose el remanente para recomprar bonos elegibles (con vencimiento en 2024, 2027 y 2031)”, indicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anoche en un comunicado.



Con el cierre del mercado estadounidense, se conoció que el rendimiento del bono emitido por Uruguay es de 5,935% anual (y un cupón de 5,75% anual). Ese 5,935% corresponde a los 170 puntos básicos por encima del bono estadounidense de referencia.



“El libro de órdenes consolidado (los que finalmente compraron el título) estuvo compuesto por 188 inversores de Estados Unidos, Europa, Asia, Uruguay y otros países de Latinoamérica. Un total de aproximadamente 40 cuentas participaron por primera vez en una operación de Uruguay, muchas de ellas con un foco específico en emisiones de bonos sostenibles”, sostuvo el MEF.



Con esta operación, el gobierno logró cuatro objetivos. Por un lado, “completar las necesidades de fondeo en el mercado internacional” para este año. Por otro, “vincular la estrategia de financiamiento soberana con los objetivos ambientales de Uruguay, implementando un nuevo mecanismo simétrico de ajuste en la tasa de interés que indexa el costo de capital al logro de las metas climáticas y de conservación del capital natural del país”.

Los otros dos objetivos fueron “diversificar la base” de inversores y “mitigar el riesgo de refinanciamiento y aumentar el plazo promedio de la deuda, reperfilando pasivos de menor madurez”. Este último se logra con la recompra de bonos de corto plazo.



“A pesar del contexto actual de alta incertidumbre global, Uruguay logró conseguir financiamiento de gran escala, a plazos intermedios, a través de un instrumento innovador”, destacó el MEF.



Operadores privados también destacaron la emisión en el contexto actual (ver aparte).



Además, “la operación permitió acceder a demanda incremental de fondos de inversión comprometidos con el desarrollo económico sostenible”, afirmó el MEF.



Por último, “contribuye a aumentar la visibilidad de la estrategia de acción climática de Uruguay, potenciando el acceso a otros instrumentos de financiamiento climático internacional para la transición a una economía más baja en carbono”, remarcó.

Posible ahorro

El bono es el primero que Uruguay emite que está ligado a indicadores ambientales. En América del Sur, Chile es el otro país que ha emitido un bono de estas características.



Si el país incumple esos dos indicadores, pagará a los inversores una penalidad (15 puntos básicos más de interés por cada indicador). Pero, el título que emitió Uruguay ayer tiene una particularidad: si el país sobrecumple con esos dos indicadores (reduce 52% o más los gases de efecto invernadero y aumenta 3% o más el área de bosque nativo), la tasa de interés se reduce en 15 puntos básicos por cada indicador sobrecumplido.



Si bien los indicadores se medirán en 2025 respecto a los años de referencia (1990 y 2012 respectivamente), en caso de tener que pagar la penalidad o ahorrar en intereses, eso comenzará a regir desde 2027.



¿Qué implica esto en dinero? Que el país puede tener US$ 4,5 millones de mayor gasto de intereses o de ahorro de intereses por año si se incumple o se sobrecumple (respectivamente) ambos indicadores.



Si un indicador se sobrecumple y el otro se incumple o si se cumplen ambos, no cambia el pago de intereses. Si se da que uno se incumple y el otro se cumple o si uno se sobrecumple y el otro se cumple, el mayor gasto o ahorro es de la mitad del monto señalado.

¿Qué se hará con el dinero?

¿Qué hará el gobierno con los US$ 1.000 millones de dinero que obtuvo? En la comunicación a los inversores, el MEF señaló que utilizará el monto recibido para “propósitos generales del gobierno, incluyendo inversiones para avanzar en metas ambientales”. Un aspecto de la emisión es que la tasa de 170 puntos por encima del título estadounidense de referencia implica una “concesión estimada por debajo de 20 puntos respecto a la curva soberana en el mercado secundario (donde se compran y venden ya emitidos)”, indicó. De todas maneras, se nota el encarecimiento del financiamiento para países emergentes. El sitio especializado en finanzas Personal Sherpa recordó que el 5,75% de cupón de esta emisión es superior al 4,5% al que se emitió en el año 2012 un bono a 12 años y al 4,375% de cupón que pagó en emisiones en los años 2015 y 2019 en títulos a 12 años.