Consorcio invierte US$ 15 millones en nuevo puerto

El buque African Cardinal, de 200 metros de eslora (largo) y 32 de manga (ancho), cargaba cebada con destino a la India. Encima del buque, un técnico munido de un simple joystick, dirigía hacia las bodegas la cinta transportadora de granos de la empresa Terminal de Graneles Montevideo (TGM). Esta cinta trasladaba cebada desde los silos hacia la embarcación anclada a unos 500 metros de la orilla. El promedio de carga era de 1.200 toneladas por hora.

A unos 600 metros del barco, en un edificio cercano a los silos y en el otro extremo de la cinta transportadora de cereales, un técnico de la Terminal de Graneles Montevideo controlaba la operativa. En cuatro pantallas de ordenadores, el técnico observaba cómo se desarrollaba el traspaso de la cebada de los silos al barco.

Debajo de los silos, apenas se escuchaba un zumbido provocado por la cebada cayendo por gravedad hacia la cinta que luego era transportada hacia el barco granelero por sofisticadas máquinas, la mayoría de ellas de origen estadounidense. En el suelo no había ni siquiera una brizna de polvo.



En un predio de 7,5 hectáreas concedido por la Administración Nacional de Puertos en 2010 a la Terminal de Graneles Montevideo, hay 12 silos que acopian 10.000 toneladas de cereales cada uno. Por ellos pasan todos los granos que se producen en Uruguay, dijo a El País el gerente general de TGM, Agustín Idoyaga.



La terminal opera bajo un régimen de concesión otorgada por el Estado por 40 años. La empresa, integrada por el Grupo Christophersen y el consorcio Hidrovías de Brasil, realizó una inversión de US$ 105 millones para la construcción de un puerto privado, de la cinta transportadora de granos y los 12 silos. La empresa comenzó a operar en 2016.



En este momento, el consorcio realiza una nueva inversión de US$ 15 millones para construir un puerto privado que ocupará unas tres hectáreas del predio dado en concesión por la ANP, según Idoyaga.



Ese nuevo puerto permitirá a la Terminal dar servicios de carga y descarga de cereales a granel con operaciones desde tierra. Y, al mismo tiempo, mantener el sistema de embarque mediante la cinta transportadora de granos hacia barcos.

El muelle en construcción permitirá el arribo de buques de cargas clase panamax y postpanamax. Se definen como buques postpanamax aquellos que exceden las dimensiones para transitar por el Canal de Panamá. Un portacontenedor postpanamax es aquel que puede llevar más de 13 hileras de contenedores a lo ancho del buque. “El nuevo puerto de la Terminal de Graneles también será automatizado con equipos de última generación”, dijo Idoyaga.



El muelle, hoy en construcción, tendrá 250 metros de largo. Brindará servicios a UPM y a otras empresas. En la tarde del jueves 20, el trajinar de camiones y máquinas retroexcavadora por TGM era enorme. Se realizaban movimientos de tierras previos a la construcción del puerto, el que comenzará a operar en el último trimestre de este año.



Según el gerente de TGU, dentro de la inversión de US$ 15 millones se encuentra incluido el dragado a 13 metros -hoy la zona tiene una profundidad de 12 metros-.

Sistema automatizado

Los camiones con cereales llegan desde el interior del país e ingresan al predio de la Terminal de Graneles de Montevideo. Allí son pesados en balanzas computarizadas donde se extrae la tara -el peso del camión y del contenedor-. Queda registrado la carga de granos que trae el camión y que luego será ingresada a uno de los silos de la Terminal de Graneles. Posteriormente, el dueño de la carga recibe por medios digitales el peso exacto de la carga ingresada a los silos. La Administración Nacional de Puertos y la Dirección Nacional de Aduanas acceden una información similar.



En 2021, la terminal embarcó 700.000 toneladas de soja, arroz, trigo, carinata (un cultivo oleaginoso que usa UPM para fabricar biocombustibles), canola y cebada. En 2020, se cargaron en buques 690.000 toneladas de granos y en 2019 fueron 752.000 toneladas.

TGM se consolida como puerto “top-off”

El gerente general de la Terminal Granelera de Montevideo, Agustín Idoyaga, afirmó que, al dragar esa empresa a 13 metros de profundidad, se consolidará como el único puerto top-off (operación que permite a un buque partir con toda su capacidad de carga) del Río de la Plata.



Ello, según el jerarca, permitirá a Uruguay tener una ventaja comparativa con otros puertos de la región.



A mediados de mayo de 2016, por primera vez en su historia, un barco granelero panamax salió completo del puerto de Montevideo calando a popa y a proa 12.05 metros. Se trató del barco granelero panamax “Unity N” que, saliendo desde la terminal granelera de Montevideo completamente cargado, recorrió los 42 kilómetros del canal de acceso al puerto, dragado a una profundidad de 12.60 metros y en pocas horas estuvo navegando en el océano Atlántico rumbo a China con 57.512 toneladas de soja. Esta primera experiencia supuso para la Sociedad de Prácticos del Puerto de Montevideo una exigencia mayor a la habitual, ya que se navegó en toda la extensión del canal de acceso al puerto de Montevideo (hasta el kilómetro 42) con márgenes de seguridad mínimos, bajo la quilla de 0,60 metros.



Hasta ahora no ha salido del puerto de Montevideo ningún barco calando más de 11,80 metros.



“Nuestros clientes pueden bajar costos” El gerente general de la Terminal de Graneles Montevideo (TGM), Agustín Idoyaga, afirmó que la compañía “le da valor agregado” a los productos embarcados por sus clientes, ya que estos “pueden diluir” los costos de fletes al poder exportar más tonelaje de cereales. “Reducimos el tiempo de descarga de los productos, evitando demoras y mejorando costos a nuestros clientes; controlamos la calidad y acondicionamos agregando valor y estandarización a las mercaderías a exportar bajo normas internacionales de inocuidad”, expresó el gerente de TGM.



Aumento de 10.000 containers en TCP

La Terminal Cuenca del Plata (TCP-Katoen Natie) se transformó en una “válvula de escape” para las líneas marítimas por su rendimiento operativo y estabilidad de calidad de trabajo, según dijo a El País el director de Relaciones Institucionales de dicha empresa, Fernando Correa.

Señaló que TCP aprovecha el ambiente “caliente” que sufre el mundo marítimo en estos momentos como consecuencia de la pandemia que redunda en un crecimiento de los volúmenes. Y agregó que el fenómeno también se caracteriza por retrasos en las programaciones de las líneas de servicios marítimos, escasez de contenedores e incremento de los precios de los fletes. “Como consecuencia de ello, las líneas navieras muchas veces ven a Montevideo y en particular a TCP como una oportunidad para corregir retrasos realizando los transbordos en el puerto capitalino”, dijo Correa.



Por ejemplo, Montevideo retomará dos flujos de cargas de la linea marítima Maersk: uno de ellos es la zafra de fruta proveniente del valle de la Provincia de Río Negro (Argentina).



Habitualmente, esta carga salía por el puerto de Santos o Río Grande luego que una disposición de la expresidenta Cristina Fernández prohibió su traslado por el Puerto de Montevideo. Ahora, por los retrasos generados por la pandemia, el transporte de la fruta argentina hacia Europa pasará por el Puerto capitalino.

El segundo flujo es un servicio un servicio oceánico que pasará temporalmente por la terminal de TCP y luego llevará la fruta argentina hacia la costa oeste de Estados Unidos, según informó Correa.



Es decir, la conexión que existía entre el litoral argentino y algunas puertos del sur de Brasil, ahora se hará por el Puerto de Montevideo. Ello generará un movimiento de 10.000 contenedores por mes durante 60 días.



Terminal Cuenca del Plata mueve unos 25.000 contenedores mensuales.



AMARRE DE PROA

Nuevo servicio. Buques de HMM unirán Asia con costa este de América del Sur



La empresa HMM & Co (exHyundai Merchant Marine), iniciará un nuevo servicio que conectará el Lejano Oriente con la costa este de América Latina. El primer barco de HMM & Co. se espera que arribe a Montevideo el 28 de enero próximo y se llama “Hyundai Goodwill”. Montevideo es el último puerto de la costa este, por lo que los tiempos de tránsito de las embarcaciones son muy competitivos, según informó a El País una fuente del ámbito naviero. El servicio de la empresa HMM & Co. será quincenal. En Uruguay, dicha compañía es representada por la agencia marítima Brings. El servicio será operado por Montecon en el Puerto de Montevideo, según explicó la fuente.



Daniel Loureiro. ANP ofreció servicios en Dubai y Emiratos Árabes



El vicepresidente de ANP, Daniel Loureiro, y la subgerente comercial, Elisa Kuster, viajaron a Emiratos Árabes a participar en la Expo Dubai 2022 para difundir las ventajas comerciales de los puertos uruguayos. “Explicamos las bondades multimodales del Puerto de Montevideo, sus características operativas y el deseo de convertirnos en el puerto de referencia en la entrada de la Cuenca del Plata”, dijo Loureiro a El País. En el ámbito del World Logistic Passport, Loureiro informó sobre bonificaciones que otorga la ANP a la tarifa de uso del puerto a portacontenedores en función de los volúmenes movilizados.