Tanto el petróleo Brent como el WTI abrieron la semana con baja

El barril de crudo Brent para entrega en julio cerró ayer en el mercado de futuros de Londres en US$ 62,69, un 0,97 % menos que al cierre de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia para Ancap, terminó la sesión en International Exchange Futures con un retroceso de US$ 0,62 respecto a la última negociación, cuando finalizó en US$ 63,31.

De esa forma, el precio del crudo retrocedió en una jornada en la que los mercados centraron su atención en la evolución de la economía china y sus posibles repercusiones en la demanda de petróleo.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó un 1,67 % y terminó con un precio de US$ 58,14 el barril. Al final de la sesión de operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del crudo WTI para entrega en julio bajaron 99 centavos de dólar respecto al cierre de la sesión anterior.

Los precios internacionales vienen sufriendo desde julio del año pasado una pronunciada caída a causa de un exceso de oferta en el mercado y la desaceleración en el ritmo de crecimiento económico en China, entre otros factores. EFE / LONDRES NUEVA YORK

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