Leve alza del dólar contenida por el BCU

El precio del dólar estadounidense inició la semana con un leve ascenso en el mercado local, con un circuito que se mostró más comprador, pero que contó con la intervención del Banco Central (BCU) en el lado vendedor, lo que evitó una suba mayor.

Las compraventas interbancarias de ayer se realizaron en promedio a $ 29,372, lo que implicó un avance diario de 0,18%. En este nivel, el tipo de cambio acumula un alza de 0,95% en el mes y de 20,71% en el año.

Por su parte, el Banco República (BROU) incrementó cinco centésimos la compra de la cotización al público hasta $ 28,95 y 10 centésimos la venta a $ 29,85.

Según explicaron a El País operadores cambiarios consultados, el mercado inició la jornada con una tónica compradora, que llevó al billete verde a operarse en niveles de $ 29,35, desde $ 29,31 en que había cerrado el viernes.

Sin embargo, casi enseguida apareció el BCU a "frenar" el leve impulso alcista, agregaron, y el efecto fue inmediato, el mercado se "trancó".

A partir de ese momento el tipo de cambio se movió en un rango de apenas tres centésimos, llegando a un máximo de $ 29,38, y cerrando la jornada operándose en $ 29,37.

En total, la autoridad monetaria efectuó ventas al contado (spot) por US$ 12,2 millones, de un total de US$ 21,6 millones operados a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica (Bevsa).

Los agentes también dijeron que el circuito también estuvo más tranquilo ayer debido a la emisión de deuda y oferta de recompra que efectuó el gobierno (ver nota aparte).

Por otra parte, la autoridad monetaria publicó en la víspera la encuesta de expectativas económicas del mes de octubre.

De la misma se desprende que los analistas esperan, en mediana, que el valor de la moneda estadounidense cierre 2015 en niveles de $ 29,80.

Además, mientras que el valor esperado para fin de octubre sería de $ 29,35, para finales de 2016 sería de $ 33,88.

VENDIÓ US$ 12 millones