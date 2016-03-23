El dólar se mantiene en la senda bajista

La cotización del dólar estadounidense sigue retrocediendo en el mercado local, y ayer descendió por cuarta sesión consecutiva, esta vez un 0,27%, con un circuito que mantuvo la disposición vendedora desde el inicio mismo de la jornada.

Las compraventas interbancarias de ayer se efectuaron a $ 32,093 en promedio, con lo que acumula una caída de 0,63% en marzo y un avance de 7,43% en el año. De esta manera, la divisa ha retrocedido un 0,79% en las últimas cuatro jornadas.

En tanto, el Banco República (BROU) redujo 10 centésimos la compra de la pizarra a $ 31,55 y cinco centésimos la venta hasta $ 32,65.

Según indicaron a El País los agentes cambiarios consultados, el mercado local sigue mostrando mucha tranquilidad esta Semana Santa, con muy pocos negocios y cierta necesidad de pesos, más que nada, a nivel minorista.

Agregaron que dicha tranquilidad se debe, en buena medida, a que muchos operadores y clientes se encuentran de vacaciones.

La mayor presión vendedora de estos días se está debiendo a varios factores.

En primer lugar, muchos uruguayos se encuentran de vacaciones, con lo que aumenta la búsqueda de pesos.

El segundo factor es que a nivel regional el dólar se ha estado operando con cierta tónica bajista.

De hecho, en Brasil el billete verde bajó ayer un 0,26% a 3,601 reales, al tiempo que en Argentina ayer tuvo una caída de 2,3% a 14,25 pesos argentinos.

Por último, las fuentes consultadas atribuyeron la tónica bajista a que los mercados internacionales están mostrando cierta tranquilidad, con lo que se reduce la aversión al riesgo y también disminuye la búsqueda de dólares por parte de inversores del exterior.

La tranquilidad del circuito se vio reflejada ayer tanto a nivel de operativa como en cantidad de negocios.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se operaron US$ 13,5 millones.

Además, la escasa volatilidad de precios limitó la posibilidad de hacer negocios a los agentes. El precio máximo operado fue de $ 32,12 y el más bajo fue de $ 32,08 (que se dio al cierre).

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CUARTA CAÍDA SEGUIDA