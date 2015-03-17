El dólar cae 0,3% en el mercado local por presión vendedora

El tipo de cambio inició la semana operándose a la baja, con un mercado local que se movió al influjo de la evolución externa del dólar y con algunos operadores aprovechando para tomar ganancias tras el nuevo máximo en casi diez años alcanzado el viernes.

El dólar interbancario fondo se promedió a $ 25,235 en la víspera, lo que implicó una caída diaria de 0,3%. En este nivel, la divisa acumula un avance de 2,41% en marzo y de 3,71% en el año.

El Banco República (BROU), por su parte, redujo 10 centésimos la cotización al público hasta $ 24,90 la punta compradora y $ 25,60 la punta vendedora.

Los montos operados a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) alcanzaron los US$ 26,1 millones.

Según indicaron a El País operadores cambiarios consultados, el mercado local se presentó bastante vendedor ayer, tendencia que se dio prácticamente desde el inicio de la jornada. Esto ejerció una lógica presión bajista sobre la cotización.

Agregaron que varios fueron los factores que explican esta disposición vendedora.

En primer lugar, a nivel internacional el dólar se debilitó ayer. En Brasil retrocedió un 0,14% a R$ 3,2445, a pesar de que todo hacía indicar que subiría tras las manifestaciones del domingo en contra de la presidenta, Dilma Rousseff y contra la corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Además, el euro se valorizaba un 0,67% al cierre de esta edición al cotizar a US$ 1,0567.

Otro factor que incidió ayer, según estimaron las fuentes consultadas, fue que algunos agentes aprovecharon para retirar ganancias tras haber comprado dólares en niveles más bajos los días previos.

Por último, persisten los problemas de liquidez de algunos bancos. La tasa call, para préstamos de pesos entre bancos a un día de plazo, ayer se operó a 19,97% en promedio.

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Ante descensos en el exterior, toma de ganancias e iliquidez