Dólar "planchado" durante la semana

El mercado cambiario local estuvo sumamente tranquilo esta semana, con el dólar moviéndose dentro de un rango de precios muy estrecho y registrando variaciones diarias mínimas en cada una de las jornadas, finalizando con un alza semanal "punta a punta" de 0,07%.

El promedio de las compraventas interbancarias de la víspera se efectuaron a $ 29,485, lo que implicó un alza diaria de 0,07%.

En dicho nivel, la divisa acumula un avance de 0,41% en noviembre y de 21,17% en 2015.

Por su parte, el Banco República (BROU) incrementó ayer respecto al jueves cinco centésimos la cotización al público hasta $ 29,05 la compra y $ 29,95 la venta. Este guarismo de la pizarra es el mismo del viernes anterior.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se operaron un total de US$ 69,20 millones entre lunes y viernes.

La buena disponibilidad de pesos de los agentes determinó que en la mayoría de las jornadas de la semana se diera cierta presión compradora.

Esto llevó a que el Banco Central (BCU) debiera intervenir en dos jornadas para contener el ritmo alcista, vendiendo un total de US$ 3,7 millones al contado (spot) y US$ 10 millones a siete días de plazo (forward).

Solamente en una jornada, la del jueves, se dio cierta presión vendedora local ante los fuertes descensos que sufrió el dólar en el exterior, principalmente en Brasil. En este último caso, el billete verde se desplomó un 3,55% en la semana hasta los R$ 3,697.

Los buenos niveles de liquidez se vieron reflejados en la reducida tasa call —lo que deben pagar los bancos por préstamos de pesos entre sí a un día de plazo—, que se operó todos los días en el 8% y ayer retrocedió aún más hasta el 7,5%.

La tranquilidad del circuito fue tal que el tipo de cambio se operó siempre dentro de un rango muy reducido de precios, llegando incluso en una jornada a operarse a un único precio.

La variación intradiaria más amplia se dio en la víspera y la diferencia entre el máximo y mínimo fue de apenas cinco centésimos.

BCU vendió US$ 13,7: para contener la presión compradora