El euro cumple 20 años: el sueño pendiente, una “prueba de fuego” y un nuevo rival

Cuando millones de europeos de 12 países cambiaron las liras, los francos o las pesetas por la moneda común del euro, el entonces presidente de Francia, Jacques Chirac aseguró que Europa estaba “reivindicando su identidad y su poder”.

Para los promotores más entusiastas de la divisa única, el euro no era solo un paso esperanzador para la unidad europea, sino que establecía una rivalidad con Estados Unidos y el todopoderoso dólar. Pero 20 años después, está fuera de duda que el dólar reina avasalladoramente como divisa de refugio internacional.



Cuando la propagación del coronavirus cerró la economía mundial, el valor del dólar se disparó porque los inversores acudieron a la seguridad de la moneda de facto mundial.



Más de 2,1 billones de dólares están hoy en circulación y alrededor de un 60% de las reservas de divisas extranjeras de los bancos centrales están en dólares. El porcentaje del euro se sitúa alrededor del 20%, según el Banco Central Europeo (BCE).



Pero aunque no suponga una amenaza directa a la hegemonía del billete verde, la moneda única europea es un respetable aspirante.

La “prueba de fuego” y un nuevo rival



Para el gerente del área de análisis económico de CPA Ferrere, Nicolás Cichevski, “lo más destacable” del euro ha sido que desde su surgimiento “ha competido en cierta forma de igual a igual con el dólar”. No obstante, señaló que todavía a nivel internacional, las reservas globales



continúan estando un 60% nominadas en dólares y solo un 20% nominadas en la divisa europea.



De acuerdo con el economista, el euro tuvo una “prueba de fuego” hace más de 10 años en medio de la crisis de la deuda soberana europea (también llamada la crisis del euro o de la zona euro) cuando existieron fuertes presiones de los países con peores condiciones financieras y con altos déficits fiscales derivados de la crisis.



“Creo que lo más destacable es eso, haber sobrepasado esa tensión que vivió hace 10 años y haber continuado siendo una moneda de referencia a nivel global”, explicó Cichevski.



En términos de la economía global, el gerente de análisis económico de CPA Ferrere manifestó que el mundo es “cada vez más trimonetario” debido a la relevancia que ha adquirido el yuan, la divisa de China y también destacó la importancia del yen japonés.



¿Podrá el euro alcanzar un rol más protagónico en un futuro cercano?



Según Cichevski, “de acá en adelante, quizás los problemas del euro sean más geopolíticos y políticos que económicos”, por lo que no vislumbra ningún cambio tendencial o estructural en el mediano plazo que haga que el euro gane o pierda lugar en la escena global de monedas.



En tanto, el economista manifestó que en términos relativos sí “es esperable y creo que así será, que el yuan continúe ganando terreno a expensas del euro y del dólar. No creo que el euro pierda terreno en relación al dólar pero sí creo que el yuan va a ir ganando peso en la economía global”, señaló.