Todos los ganadores de los Premios Effie Awards Uruguay 2021

Se premiaron además 30 casos en 20 categorías que se correspondieron con hasta tres premios (Oro, Plata y Bronce), dependiendo de los puntajes asignados por el jurado. En tal sentido los Effie Awards 2021 premiaron el trabajo de las agencias Alva Creative House, Amén, Cámara TBWA, Corporación Uruguay, Larsen, Laudrup & Lerby, Notable Publicidad, Ogilvy Uruguay, Pimod, Publicis Impetu, VMLYR y Wild Fi.



Los anunciantes reconocidos por haber alcanzado resultados junto a sus agencias, fueron, Agencia Nacional de Investigación e Innovación - ANII, Arcos Dorados Uruguay (McDonald’s), Car One, Club Atlético Peñarol, El Observador, Fábricas Nacionales de Cerveza, Frigorífico Juan Sarubbi, Fundación Pérez Scremini, Grupo Bimbo Uruguay, Grupo Santa Rosa, Instituto Nacional de la Juventud, Itaú Uruguay, Ministerio de Turismo, Nuevo Siglo Cable TV, OCA, ONU Mujeres, Santander, Secretaria Nacional del Deporte, Sevel Uruguay, Stiler, Suzuki Uruguay.



Las categorías productos y servicios que obtuvieron premios fueron “Alimentos”, “Automotriz”, “Bebidas Alcohólicas”, “Bebidas no alcohólicas”, “Comercios y Retail”, “Medios de Comunicación y Plataformas de Entretenimiento”, “Promociones”, “Servicios/Productos Bancarios y Financieros”, “Viajes, Turismo y Servicios Anexos”, “Otros Productos” y “Otros Servicios”. En cuanto a las Categorías Especiales, los reconocimientos fueron para “Brand Experience”, “Bajo presupuesto”, “Respuesta a la crisis”, “E-Commerce”, “Gran Idea de Medios”, “Estacionales” y dentro de Cambio Positivo para “Bien Social/ Marcas-empresas”, “Bien Social / Sin fines de lucro” y “Bien Social / Diversidad e inclusión”.



Todos estos resultados son producto del trabajo del equipo de jurados Effie, integrado una vez más, por profesionales de reconocida trayectoria, representando una variedad de disciplinas publicitarias y de marketing, entre ellas: agencias de publicidad, anunciantes, investigadores de mercado, medios de comunicación y autoridades universitarias que trabajaron durante tres jornadas analizando los casos de la competencia, sumado este año la tarea del Gran Jurado para la elección del Gran Effie.



A este grupo se sumó como ya es habitual la participación de un veedor internacional de Effie Worldwide, y este año por primera vez se contó con la presencia de la firma Price Waterhouse Cooper en la etapa de auditoría de presentación de casos.



Un año más esta distinción de máxima relevancia para la industria publicitaria reunió a Anunciantes privados y públicos, agencias de publicidad, de medios, marketing y promociones, digitales, instituciones del sector, medios de comunicación, académica, productores, que participaron de esta ya clásica ceremonia de premiación en un clima de gran celebración.



Pablo Buela, presidente de Effie Uruguay 2021 afirmó: “Un año más, y pese a la pandemia, los Effie demostraron ser un certamen consolidado en nuestro país, con una gran cantidad de casos inscriptos, posicionando a Uruguay entre los mercados de mejor relación de inscripciones per cápita a nivel mundial. Esto habla de la madurez de nuestra industria publicitaria y de la búsqueda permanente en crear ideas que generan resultados para los anunciantes".



Este año debido a la pandemia COVID-19 todo el proceso de análisis de casos y la tarea de jurados se realizó de forma on line y a través de la plataforma Zoom logrando un óptimo resultado teniendo en consideración el uso de esta tecnología.



A su vez, es importante resaltar que Effie Awards Uruguay mediante un importante esfuerzo logró atender los requerimientos de Effie Uruguay y ponerse a la altura de otros partners del mundo accediendo al Software Universal que la marca promueve, permitiendo realizar todo el proceso del certamen a través de esta plataforma. Esto repercutió favorablemente desde las inscripciones, el juzgamiento hasta la emisión de los resultados de una manera más profesional, moderna y globalizada.



COMPETENCIA GLOBAL



Ganar un Effie a nivel local califica a las agencias y anunciantes a participar de forma directa en la competencia mundial Effie Index® que Effie Worldwide realiza desde 2011. El objetivo de este índice, es reconocer a las empresas en la creación y desarrollo de las ideas más eficientes, sin considerar si se trata de una pequeña, mediana o gran empresa. Varias Agencias uruguayas ya han tenido posiciones destacadas en los diferentes rankings elaborados año a año por Effie WW.