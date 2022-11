Complejo de UTE declarado Monumento Histórico Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El acto de declaratoria se realizó en la explanada del Palacio de la Luz y contó con la presencia del directorio de UTE, encabezado por la presidenta Silvia Emaldi junto al ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira y el director general de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, William Rey. Participaron también gerentes y funcionarios de la empresa.



El director William Rey expresó:“Esta declaración es un encuentro que muestra el entendimiento del valor de esta celebración. Esta es una primera etapa, ya que los logros en el ámbito del patrimonio son continuos y los funcionarios tienen un papel destacado”.



Por su parre, la presidenta Silvia Emaldi dijo que “esta declaratoria llega en el marco del festejo de 110 años de UTE. Muchos han construido este legado para la sociedad. Estamos construyendo futuro, revalorizando muchas áreas de la empresa. Tenemos que seguir aportando al crecimiento de la cultura y de nuestro país”.



En tanto, el Ministro Da Silveira declaró: “Reproducimos la historia y asumimos responsabilidades hacia el futuro: mantener, proteger y agregar valor a los conjuntos edilicios reconocidos. No perdamos contacto con el entorno urbano agradable, es un deber que no podemos resignar”.



Las autoridades descubrieron con emoción una placa alusiva a la declaración patrimonial y recorrieron en el hall del Palacio de la Luz una muestra de elementos históricos y artísticos. Además visitaron la fotogalería a cielo abierto, ubicada al frente del homenajeado edificio.

El patrimonio edilicio de UTE declarado como Monumento Histórico Nacional, es representativo del impulso dado a la obra pública por parte del Estado uruguayo durante la primera mitad del Siglo XX, testimonio de la historia de la empresa eléctrica del Uruguay y de su relevante contribución al desarrollo económico y social del país.



Se localiza en la zona de Arroyo Seco de la ciudad de Montevideo y comprende un conjunto de edificios singulares, notables ejemplos de arquitectura destinada a albergar diferentes servicios de la empresa, tanto administrativos como de carácter industrial, que encierran notorios valores históricos, urbanísticos, arquitectónicos, tecnológicos y simbólicos, ellos son: el Palacio de la Luz, Talleres Generales, Almacenes, Laboratorio y el edificio de la Central Termo-Eléctrica “José Batlle y Ordóñez”.



Los edificios de Laboratorio y Almacenes fueron proyectados por el Arq. Mario Muccinelli y el Ing. Diego Juan Gil. El Palacio de la Luz fue obra del Arq. Román Fresnedo Siri junto a la ampliación del edificio de Talleres Generales. Muccinelli y Fresnedo, dos arquitectos de reconocida y destacada labor profesional, también participaron y actuaron como técnicos de la Sección Estudios y Construcciones de UTE.



Estas edificaciones configuran el área de la ciudad en la que se localizan generándose un paisaje urbano particular caracterizado por una arquitectura industrial de calidad que hacen a su identidad, a la memoria del lugar y a su presente. Dan respuesta a los complejos requerimientos funcionales de la empresa en un momento de expansión de su desarrollo, como la producción de energía, la gestión y administración, la prestación de servicios técnicos, etc. con propuestas arquitectónicas formal y constructivamente comprometidas con la modernidad.



PALACIO DE LA LUZ



El Palacio fue habilitado oficialmente el 22 de agosto de 1951, con una sesión solemne del Directorio de UTE de ese entonces. Se proyectó inicialmente como la sede principal de la empresa por un período estimado de 25 años, pero ya han pasado más de 70 y sigue en pie. Se destaca también que los artistas Eduardo Yepes y Olimpia Torres realizaron el mural del hall central, el escultor Pablo Serrano diseñó las puertas del Salón de Actos, Alceu Ribeiro realizó el mural del primer piso y José Cúneo participó con dos obras pictóricas en la Sala de Sesiones.



EDIFICIO LABORATORIO



El 31 de marzo de 1938 se inauguró el nuevo edificio destinado a distintas dependencias de U.T.E., levantado en la esquina de la calle Paraguay y Gral. Caraballo. A la amplitud del edificio se suma para colocarlo en el mismo plano de los establecimientos similares de América, instalaciones ajustadas a las normas científicas más modernas con lo cual la Administración estará en condiciones de llenar todas las necesidades en este aspecto de su entidad industrial.



EDIFICIO ALMACENES



Realizado en 1945, el edificio de 28.000 m2 de superficie construido en ladrillo (material característico de las primeras construcciones fabriles), consta de cuatro plantas y ocupa toda la manzana. Tiene la función de depósito de stock de materiales dado la cantidad y complejidad de servicios que tiene la empresa a su cargo.



TALLERES GENERALES



También realizado en el año 1945, como ampliación de las oficinas de los Talleres Generales. Se desarrolla en dos niveles y está ubicado en calle Santa Fe esquina Pedro de Mendoza.



CENTRAL TERMO – ELECTRICA “JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ”



Dentro de la política del Estado, de alcanzar la independencia energética del país, se inauguró, hace casi un siglo, el 21 de octubre de 1932, la nueva Central de Generación. Se le denominó “José Batlle y Ordóñez”, en homenaje al autor de la ley orgánica promulgada 20 años atrás. La construcción consta de 3 cuerpos principales destinados a albergar las instalaciones de producción de vapor, los grupos electrógenos, y las estaciones eléctricas de transformación, maniobra y distribución. La empresa que estuvo cargo de su construcción fue la Compañía General de Obras Públicas – GEOPE.